Francesco Monte pronto a varcare la porta del Gf Vip, questa volta nelle vesti di cantante durante la notte di capodanno, cosa penserà Giulia Salemi del suo ingresso?

Francesco Monte sarebbe pronto ad entrare nella casa più spiata d’Italia, è stato invitato dalla produzione del Gf Vip, insieme ad altri artisti, per lo speciale di Capodanno che andrà in onda il 31 dicembre, l’ex tronista questa volta non entrerebbe come concorrente, ma nelle vesti di cantante, sua nuova passione a cui si sta dedicando per intraprendere una nuova carriera artistica.

Francesco ha dichiarato di essersi voluto allontanare dal mondo del gossip e da quello che ne deriva come i reality, per iniziare la sua nuova carriera da cantante, nella sua nuova vita da artista non c’è spazio per i pettegolezzi, Monte infatti è riuscito a realizzare il suo sogno lanciandosi nel mondo della discografia e riuscendo ad ottenere ottimi risultati, come quello ottenuto a Sanremo giovani, arrivando con il suo brano, Andiamo Avanti, in semifinale.

Leggi anche->GF Vip, Giulia Salemi in lacrime incontra il padre: “Nessun figlio deve sentirsi così”

Francesco Monte come cantante nel Gf Vip “non scarterei l’idea” ma Giulia Salemi?

Per Francesco Monte sembra andare tutto a gonfie vele nell’ultimo periodo, oltre a Sanremo, ha partecipato anche a tale e quale show ottenendo moltissimo successo tra il pubblico, primo momento in cui ha cantato su un vero palco, ma non è finita qua perché il Grande Fratello Vip gli ha fatto una proposta che potrebbe far conciliare la sua passione per il canto e il mondo dei reality, cioè la produzione l’ha invitato nella casa del Gf Vip come cantante per la serata di Capodanno, l’ex tronista in diretta a Casa Chi ha prontamente risposto “Se me lo proponessero non scarterei l’ipotesi di andare a Capodanno a cantare nella casa del Grande Fratello Vip. Sto andando nella qualità e nella professione che sto cercando di prendere a pieno. Lì mostrerei la mia voce e la mia musica”.

Monte ha quindi specificato che entrerebbe nella casa ma solo per cantare e per farsi conoscere per le sue nuove doti canore, ma gli utenti sul web non hanno potuto fare a meno di domandarsi, come la prenderebbe Giulia Salemi vedendolo dentro la casa, i due sono stati fidanzati proprio nella scorsa edizione del Gf Vip, storia finita male subito dopo la loro uscita dal reality, sicuramente al pubblico interesserebbe vedere la reazione di Giulia nel vederselo davanti.

Leggi anche->GF Vip, Pierpaolo Pretelli in lacrime si sfoga: “Ho un blocco con le donne”

Vedremo se realmente Francesco Monte accetterà la proposta del Gf Vip e in tal caso scopriremo che reazione avrà Giulia Salemi, non ci resta che aspettare le prossime notizie.