Morgan senza freni pubblica degli screenshot da una sua conversazione privata con Amadeus a proposito della sua esclusione dal Festival di Sanremo 2021 e accusa: “Miserabili“.

La polemica continua, e Morgan è sempre più indisposto nei confronti di Amadeus e di tutta la direzione artistica del Festival di Sanremo. A causa delle scelte che sono state prese il cantante resterà escluso dalla competizione che si svolgerà a febbraio 2021, diversamente da quanto deciso inizialmente.

Alla notizia dell’esclusione Morgan aveva già reagito sui social dichiarandosi in disaccordo con le decisioni prese, ma è poi arrivato un risvolto ulteriore che ha mandato il front man dei Blu Vertigo su tutte le furie. Ecco che cosa è successo.

L’esclusione di Morgan come concorrente

C’era da aspettarselo, soprattutto in vista della reazione che Morgan aveva avuto subito dopo la notizia della sua esclusione dalla 71esima edizione del Festival di Sanremo. “Escluso per motivazioni artistiche“, e questo aveva fatto infuriare il cantante che se la era presa con il programma e con Amadeus, accusato di non avere nemmeno ascoltato le canzoni proposte. La frase aveva anche scatenato molta ilarità nel concorrente escluso, in quanto, come lui stesso aveva spiegato, quelle erano “parole proferite da chi artista non lo è“.

Ma a fare andare fuori di testa il musicista, in particolare, è stato il fatto che non è stata accompagnata alcuna motivazione nel merito delle sue canzoni proposte ai motivi della sua esclusione, che aveva commentato così: “È logico perché tale commissione non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare“.

Un’altra decisione della direzione artistica

Insomma una reazione con il botto, alla quale si è aggiunto però un ulteriore tassello nelle ultime ore. Come ha fatto sapere in una nota la Rai, infatti, a seguito delle sue dichiarazioni offensive sia pubbliche che private alla notizia dell’esclusione come concorrente del Festival, l’artista è stato sospeso anche dal suo ruolo di giudice a “Sanremo Giovani”.

La decisione, sempre secondo quanto scritto in nota, è stata presa dal direttore artistico insieme all’organizzazione del Festival.

È a questo punto che Morgan si è scagliato aspramente ed in modo diretto contro Amadeus, pubblicando sui social i messaggi scritti al noto volto della tv.

Per Morgan accesso negato agli studi Rai

Morgan lo racconta passo per passo, prima tramite delle Instagram Stories e poi trasformando queste in veri e propri post Instagram, pubblicati in modo perenne per permettere a più persone possibile di leggerli, anche a distanza di tempo.

Andando per ordine: il cantante si è recato come al solito agli studi Rai dove però gli sarebbe stato negato il tampone per rilevare la presenza del Coronavirus, necessario per accedere all’interno degli studi.

“Mi hanno impedito di fare il tampone. Così possono non farmi entrare facendo finta di avere ragione“, aveva accusato sui social il musicista.

A seguito di questo episodio, è arrivata la polemica scatenata e quei messaggi diretti ad Amadeus che hanno sorpreso il web.

I messaggi scritti ad Amadeus

A seguire Morgan si è scagliato contro Amadeus tramite messaggi privati su WhatsApp, che ha poi postato sui suoi canali social. Il leader dei Blu Vertigo non le ha mandate certo a dire e non ha usato mezzi termini: “M***a umana, miserabili, manica di bambocci” sono solo alcuni degli insulti contenuti nei messaggi, che il cantante stesso ha pubblicato; di seguito ne è riportato l’intero testo.

Ancora Amadeus non ha reagito pubblicamente, e non è dato sapere se abbia risposto o meno in privato.