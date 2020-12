Dayane Mello fuoriosa con Rosalinda “hai la cellulite”, web in rivolta – VIDEO

Dayane Mello critica la dieta della sua amica speciale, Rosalinda, accusata di mangiar troppo dalla modella brasiliana, il video della sfuriata è diventato virale, il web è in rivolta, ecco cosa è successo

Nella casa del Gf Vip, l’unica coppia che sembra aver sviluppato un’amore incondizionato è quella delle Rosmello, composta da Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, le due nel reality hanno sviluppato un rapporto che sembra andare oltre l’amicizia, tanto che Rosalinda nell’ultima puntata ha dichiarato di essersi innamorata di Dayane, le due sono sempre più vicine e si scambiano dolci baci passionali, sostenendosi a vicenda nei momenti di sconforto.

Ma a buttare all’aria questo rapporto ci sta pensando Dayane, che nelle ultime ore ha detto delle parole di cattivo gusto a Rosalinda, scatenando l’ira del web, come sappiamo Rosalinda inizialmente si faceva chiamare Adua Del Vesco, nome d’arte usato sul set, dopo che sono stati rivelati gli altarini, cioè che le sue relazioni passate con Massimiliano Morra e con Gabriel Garco erano finte e costruite a tavolino solo per sponsorizzare i film, Adua si trasformò diventando Rosalinda, una ragazza semplice ma anche molto debole, soprattutto per il suo passato difficile per colpa di una brutta malattia, l’anoressia.

Il suo passato è stato reso pubblico a tutti, si è confessata con i compagni che hanno capito il suo difficile percorso accettandola e amandola per quello che è, sopratutto Dayane, la quale si è affezionata a lei per questa storia travagliata, ma nelle ultime ore sembra aver dimenticato il passato di Rosalina, offendendola pesantemente con alcune frecciatine che hanno fatto arrabbiare moltissimo i telespettatori.

Dayane Mello critica la dieta di Rosalina, web su tutte le furie “gesto orribile”

E meno male che secondo Dayane era Stefania quella incapace di fare l’amica, la stessa Dayane che, non per la prima volta, prende in giro Rosalinda su un argomento per lei ancora molto delicato e doloroso #GFVIPpic.twitter.com/Ovndeyi9uM — AC 🐍 (@mammasonoadubai) December 21, 2020

Nelle ultime ore è diventata virale una clip del Gf Vip, in cui Dayane critica Rosalinda per quello che mangia, la modella brasiliana avrebbe accusato l’amica speciale di mangiare solo una mela per tutto il giorno e poi la sera ingozzarsi di schifezze, infatti nella clip si vede Rosalinda, alle 3 di notte, intenta a cucinare un uovo con il bacon, la sua cara amica Dayane invece di condividere con lei quel piatto invitante l’ha aggredita dicendole “Tu sei proprio fuori. Ma perché mangi una mela in tutto il giorno e fai la dieta per mangiare uova col bacon alle 3 del mattino? Sai che questa roba ti finisce nelle gambe e ti fa venire la cellulite” il tutto accompagnato da un’imitazione di cattivo gusto della Mello con le braccia allargate che imita una Rosalinda talmente grassa che non riesce nemmeno a camminare.

Dayane, molto probabilmente, si è dimenticata in quel momento dei disturbi alimentari, molto gravi, che ha vissuto Rosalinda e di cui ha parlato ampiamente confessando anche di aver rischiato la vita in quel periodo, ma dal canto suo Adua si è difesa a testa alta di fronte a queste critiche esclamando “piacerò anche così”, segno di indifferenza alle parole della cara amica.

I fan ovviamente non ha preso bene questo siparietto e aspettano la ramanzina di Alfonso Signorini alla modella Brasiliana, vedremo se questa sera farà notare a Dayane Mello di aver commesso uno sbaglio molto grave.