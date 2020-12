Amadeus risponde a Morgan: “Ecco perché sei escluso dal mio Festival”

Nei giorni scorsi hanno fatto molto parlare le pesanti offese di Morgan nei confronti di Amadeus, alle quali il conduttore risponde pubblicamente così.

Dopo le offese del cantante sui social, Amadeus risponde pubblicamente a Morgan, accusandolo di aver detto tante falsità e spiegando le motivazioni che lo hanno portato ad escluderlo dalla lista dei concorrenti del prossimo Festival di Sanremo. Ecco le sue parole.

L’attacco di Morgan

Non è ancora iniziato e già il 71esimo Festival di Sanremo sta facendo tanto parlare di sé. Dopo l’intoppo con Bruno Vespa, risolto con le scuse del conduttore, ad attaccare il conduttore e direttore artistico Amadeus era stato pochi giorni fa anche Morgan.

Il cantante infatti si era sfogato sui social pubblicando una serie di post (adesso cancellati) contenenti screenshot da messaggi che lo stesso aveva mandato privatamente ad Amadeus.

Le sue parole, colme di insulti e di rabbia, stando a quanto aveva affermato Morgan erano state provocate dalla sua cancellazione dalla giuria nella serata finale di Sanremo Giovani. La decisione era stata presa dalla produzione Rai dopo la sua reazione esagerata alla notizia della sua esclusione invece come concorrente del Festival di Sanremo. Doppia delusione, quindi, che aveva mandato l’ex leader dei Bluvertigo su tutte le furie.

La risposta di Amadeus

Il noto volto tv ha aspettato qualche giorno per rispondere alle accuse e ha poi deciso di farlo tramite un’intervista per Libero, nella quale ha spiegato le proprie ragioni. “Morgan ha detto tante cose non vere. Non gli ho promesso un posto tra i 26 big, gli ho solo detto di mandare, se ce l’aveva, un brano da sottopormi“, ha esordito nell’intervista, specificando come questo sia avvenuto per lui come per tanti altri cantanti: è la prassi.

Il musicista di brani gliene ha mandati cinque. ma, come lo stesso Amadeus spiega al quotidiano, ha ritenuto che non fossero giusti per il suo Festival e, in quanto direttore artistico, ha preferito dare spazio ad altre canzoni.

Sembra che, oltre a quelli pubblici, Morgan abbia anche rincarato la dose con insulti privati: “Mi ha mandato degli insulti in privato che meglio far finta di niente“, ha infatti affermato Amadeus aggiungendo di come il fatto che il cantante si arrabbi spesso con tutti sia un peccato, perché a parlare di musica è invece bravissimo.

“Per me si è alterato solo perché ho chiamato Bugo. Ma il brano di Cristian è molto bello. Se avessi voluto fare un po’ di casino li avrei chiamati entrambi“, ha rivelato il conduttore.

Leggi anche -> GF Vip, Guenda Goria difende mamma Maria Teresa Ruta: “Merita sostegno”

Leggi anche -> Arisa è fidanzata con Andrea Di Carlo, il suo manager: prima foto di coppia

Amadeus ha risposto anche alle accuse di Morgan che lo aveva additato come un ignorante in materia di musica e gli aveva consigliato di limitarsi al mondo dei quiz televisivi. Il direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo ha infatti spiegato di non essere d’accordo con quanto detto dal cantante. Secondo la sua visione, infatti, un direttore artistico deve avere una propria visione personale del festival, e quindi sapere cosa può funzionare e cosa no a prescindere dalla tecnica, scegliendo secondo i propri criteri. “E comunque non sempre un grande allenatore è stato un grande giocatore. Guarda Mourinho…“, ha concluso.