Giulia Salemi ha sconvolto tutti i telespettatori per una battuta su Maria Teresa Ruta: adesso il web chiede a gran voce la sua squalifica. Succederà come con Filippo Nardi? Ecco le sue parole.

È passato pochissimo tempo dalla recente espulsione di Filippo Nardi dalla Casa del Grande Fratello Vip 5, e adesso anche Giulia Salemi rischia la squalifica. Quello che è successo ha lasciato senza parole il pubblico da casa: ecco che cosa è successo.

Il motivo è molto simile, e la vittima è sempre la stessa: ancora una volta a finire nel mirino delle battute poco eleganti è Maria Teresa Ruta.

Una situazione che sembra essere già stata vissuta, quando solo pochi giorni fa Filippo Nardi è stato costretto ad abbandonare la Casa del reality di Canale 5 a causa di una frase decisamente poco carina nei confronti della donna.

È adesso invece il caso di Giulia Salemi, che si è lasciata scappare un commento su Maria Teresa nella notte tra venerdì 18 e sabato 19. I pochi telespettatori che stavano seguendo la diretta forse non lo avevano notato, e proprio per questo per qualche giorno la frase è passata inosservata. Ma è in queste ore che sta scoppiando la polemica e si sta scatenando nel web una vera e propria rivolta che vorrebbe vedere la Salemi squalificata come Nandi.

La frase pronunciata da Giulia Salemi

Tutto è successo quando i concorrenti del GF Vip si stavano preparando per dormire, ognuno già nel proprio letto, al termine della puntata serale del venerdì.

L’influencer 27enne si trovava in compagnia di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, con i quali si era creato un momento di confidenze e confessioni come se si trattasse di un vero e proprio pigiama party tra amiche un po’ pettegole. È allora che la Salemi si è lasciata andare in un commento su Maria Teresa Ruta, considerato poi davvero pesante dal pubblico.

Parlando dell’ex moglie di Amedeo Goria, infatti, Giulia ha detto: “È sempre eccitata, gli è partito l’ormone“. Il riferimento era ad un’attrazione fisica che secondo l’influencer Maria Teresa prova nei confronti di Pierpaolo Pretelli, con il quale la Salemi ha un flirt.

Ma è la seconda parte della frase ad aver particolarmente sconvolto il web, che la ha additata come sessista e particolarmente inopportuna. La showgirl ha infatti proseguito il suo discorso affermando che Maria Teresa Ruta “con la testa si struscia e cerca sempre il suo p**e“.

Sono parole forti che stanno facendo il giro dei social. Il web ha infatti condannato subito la concorrente, incitando una sua espulsione dal reality come è avvenuto per Nardi. Ma c’è anche chi la difende, spiegando che il suo comportamento inopportuno si è verificato una sola volta e non in continuazione come era successo invece a Filippo.

Gli autori del programma non si sono ancora esposti a riguardo, non resta che aspettare per avere dei chiarimenti da parte loro: cosa succederà a Giulia Salemi?