Filippo Nardi ha abbandonato la casa del GF Vip a seguito di pesanti e ripetute offese sessiste nei confronti di molte donne della casa. Ecco cosa ha detto il conte inglese per meritare l’espulsione.

Nuovo colpo di scena al GF Vip. Un altro Vippone ha abbandonato la casa per una grave violazione del regolamento. Questa volta a doversi scusare e uscire immediatamente dal reality è stato Filippo Nardi. Dopo solo una settimana il dj inglese ha dovuto salutare i coinquilini e tornare alla vita reale. I pochissimi giorni di permanenza prima dell’espulsione non sono bastati a dargli il record di esclusione più veloce che resta ancora a Stefano Bettarini uscito forzatamente per aver pronunciato una frase blasfema dopo sole 72 ore. A differenza dell’ex calciatore però Nardi non è stato espulso per una sola frase ma per comportamenti ripetuti e costanti. Durante una clip, Alfonso Signorini ha voluto raccogliere la maggior parte delle frasi sessiste, violente e offensive rivolte alle donne della casa. L’atteggiamento più discusso in questa settimana è stata quello rivolto a Maria Teresa Ruta. Nardi, mentre la showgirl dormiva con la bocca aperta, avrebbe esortato gli amici a fare teabagging, riferendosi ad una pratica sessuale molto volgare. Inoltre la clip ha mostrato pesanti offese anche nei confronti di Giulia Salemi, Dayane Mello e Samantha De Grenet.

Insomma un comportamento per niente da Lord inglese che ha offeso le donne della casa e molti telespettatori. Per questo motivo il GF Vip ha dovuto prendere la decisione di espulsione immediata. Una volta comunicato il provvedimento Filippo è sembrato molto sorpreso dell’accaduto ma ha prontamente chiesto scusa a tutti. Non si era reso conto della gravità delle frasi affermando che erano state dette in modo goliardico. Nardi però ha voluto specificare che nessuno dei suoi atteggiamenti è stato sessista, sicuramente volgare ma mai per discriminare le donne. Signorini lo interrompe dicendo che in realtà le sue frasi sono sempre stare rivolte a donne e mai a uomini e le battute erano sempre a sfondo sessuale quindi di carattere sessista. Filippo poi ha affermato che si assume le responsabilità di quanto detto ma preferirebbe non si parlasse di violenza perché le sue sono state solo frasi di cattivo gusto ben lontane dal concetto di violenza sulle donne. Alfonso Signorini però anche questa volta lo contraddice, ricordandogli che la pratica sessuale del teabagging su una donna che dorme e quindi non consenziente è una violenza. Inoltre il padrone di casa racconta di aver raccolto altre frasi talmente pesanti da non poter essere ritrasmesse durante la diretta.

In particolare Signorini, fa riferimento ad un episodio nel quale Samantha De Grenet gli avrebbe rivolto una domanda piccante sulla location più strana dove ha fatto l’amore: la risposta sarebbe stata talmente volgare e offensiva da non poter essere ripetuta. Filippo Nardi dopo il comunicato ufficiale dell’espulsione ha abbandonato immediatamente la casa e come da regolamento non potrà presenziare neanche come ospite durante le puntate del GF Vip.