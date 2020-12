Vediamo insieme tutte le indiscrezioni sulla nuova concorrente del Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti, che in pochi sanno.

Ha varcato la porta del Grane Fratello Vip nella puntata di ieri sera, ed in molti hanno iniziato subito a parlare di lei, ovvero di Cecilia Capriotti.

Vediamo insieme tutte le informazioni che ci sono, e qualche indiscrezione.

Gf Vip: Cecilia Capriotti età, peso, altezza e tutto quello che non sai!

La bellissima ragazza che è entrata nella casa del grande Fratello Vip è Cecilia Capriotti, nata ad Ascoli Piceno il 27 febbraio del 1976.

Cecilia è alta 1,75 e pesa 55 chilogrammi, ed è una donna davvero molto bella e sensuale, che non ha problemi a mostrarsi per come è.

Il suo nome, ha avuto un brutto momento quando è stata accostata al caso Vallettopoli, per le accuse al giocatore Francesco Coco, ma successivamente è stata scagionata.

Cecilia è molto attiva sul suo profilo social di Instagram, dove pubblica anche momenti della sua vita privata.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, è legata a Gianluca Mobilia dal 2014, e si sono conosciuti durante una vacanza a Panarea.

La coppia nel 2016, dopo che sono andati a vivere insieme, mette al mondo la loro piccola figlia Maria Isabelle.

Per quanto riguarda la sua carriera televisiva, Cecilia ha iniziato con Miss Italia, nel lontano 2000, ma non riesce a vincere, successivamente diventerà la valletta del programma “Dribbling”.

Ha iniziato a partecipare a vari programma, come opinionista a “la vita in diretta”, ma anche partecipato a “Ballando con le stelle”.

Cecilia, partecipa in veste di attrice al film di Vincenzo Salemme, No problem, e nel 2012 fa una comparsa nel film di Woody Allen “to rome with love”.

Ha anche partecipato al reality L’isola dei famosi, nel 2018, dove ha riscosso un grande successo, e ieri è entrata nella casa del Grande Fratello.

E voi conoscevate tutte queste informazioni che riguardano le bella Cecilia Capriotti? Vi incuriosisce come nuova concorrente del programma?