Antonella Elia conferma la rottura definita con il compagno Pietro. Dopo la prima separazione la coppia ha messo un punto definito alla relazione. Ecco cosa ha raccontato la showgirl a Silvia Toffanin.

La bomba era già esplosa qualche settimana fa quando Antonella Elia aveva annunciato in diretta al Grande Fratello Vip di essere tornata single. Una notizia inaspettata visto che la coppia dopo la rottura durante l’ultima edizione di Temptation Island Vip, aveva deciso di riprendere il rapporto. La relazione era sicuramente in crisi e i segnali andati in onda durante in reality dei sentimenti erano chiari. Pietro non si era comportato benissimo decidendo di dare molte attenzioni alle tentatrici e soprattutto riservando ad Antonella parole non proprio lusinghiere. L’episodio che aveva fatto andare su tutte le furie il pubblico e la Elia era stata una romantica cena con un tentatrice nella quale Pietro aveva confessato di trovare arida e infelice Antonella per il fatto di non avere avuto figli. Frasi forti che hanno portato alla immediata rottura tra i due. Dopo qualche mese dalla fine del programma però Antonella aveva annunciato di aver dato a Pietro una seconda possibilità.

Torna a trovarci con importanti novità da raccontare: ora a #Verissimo Antonella Elia! ✨ Pubblicato da Verissimo su Sabato 19 dicembre 2020

L’attore era intenzionato a riconquistare la sua ex a tutti i costi e per un periodo sembrava esserci riuscito. Fino a qualche settimana fa. Antonella ha deciso di rendere pubblica la notizia della rottura e ieri ospite a Verissimo ha voluto svelare qualche particolare in più a Silvia Toffanin.“ Tra noi è finita davvero, mi ha spaccato il cuore. Era in prova ma non l’ha superata” ha raccontato alla conduttrice aggiungendo di aver voluto dare una seconda chance al compagno perché per lei la relazione era veramente importante. La soubrette ha lasciato l’attore dopo due anni di relazione perché i loro caratteri non sarebbero più compatibili e le discussioni erano diventate insostenibili, e dopo tanti alti e bassi ha capito che la situazione non sarebbe migliorata.

Dalla sua parte Pietro ha dichiarato di non sentirsi single e secondo il web starebbe già provando a risolvere la situazione. Ma Antonella sembra molto ferma sulla decisione della chiusura definitiva. Non ci resta che attendere per vedere se la bella showgirl cederà nuovamente alle lusinghe dell’ex concedendogli un’altra possibilità. E poi si sa, non c’è due senza tre.