Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Al Bano e soprattutto a cosa si riferiva, con quelle parole forti, per un motivo ben preciso.

Lui è un grandissimo personaggio del mondo della televisione, ma soprattutto per quello della musica internazionale, stiamo parlando di Al Bano.

Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato nelle ultime ore, che ha lasciato tutti senza parole, e soprattuto a cosa si riferiva.

Al Bano dichiara e confessa: “Da quando è successo non sarà la stessa cosa”

Come per tutti noi, anche per Al Bano, questo sarà un Natale davvero molto particolare e diverso, per molti motivo.

Recentemente ha rilasciato una bella e lunga intervista alle pagine del giornale DiPiù, dove ha spiegato per quale motivo sta succedendo tutto.

Questo, infatti, sarà il primo Natale che Al Bano trascorrerà senza la mamma, ovvero la Signora Jolanda, che è venuta a mancare lo scorso anno, proprio nel mese di Dicembre.

Il famoso cantante, ha infatti dichiarato che da quel momento in poi, è come se si fosse rotto qualcosa dentro di lui.

Le parole che ha utilizzato, durante l’intervista sono state le seguenti:

“Il Natale senza di lei non sarà mai più lo stesso”

Una bellissima dichiarazione di un amore senza fine nei confronti della mamma, che adorava le grandi riunioni di famiglia e soprattuto le piaceva cucinare per loro.

Come però sappiamo, non sarà possibile riunire la sua numerosa famiglia tutta insieme nello stesso tavolo, a causa dell’emergenza che stiamo vivendo per il Coronavirus.

Passerò questo natale, con Loredana Lecciso ed i loro figli, Jasmine e Al Bano Junior detto Bibo.

Non potranno mancare, come lui stesso ha dichiarato piatti tradizionali, ed ha confessato che Loredana e Jasmine, saranno intente a preparare le cartellate pugliesi con l’originale ricetta di Nonna Jolanda, perché le tradizioni bisogna sempre seguirle.

E voi come trascorrete questo Natale davvero particolare per moltissimi motivi? Rispetterete anche voi particolati tradizioni familiari?