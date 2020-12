Dopo settimane di rumors sulla presunta crisi, Rosa Perrotta conferma le voci sulla sua separazione da Pietro Tartaglione. La bella ex tronista ha deciso di pubblicare su Instagram un lungo video nel quale spiega cosa è successo con il compagno. Ecco cos’ha detto.

Rosa Perrotta ha voluto condividere con i suoi fan il brutto periodo che sta attraversando con il compagno Pietro Tartaglione, confermando le voci che giravano sul web. Da settimane i tanti followers della coppia nata a Uomini e Donne, avevano capito che qualcosa non andava. I due, che condividevano spesso sui social i particolari della loro vita insieme, nell’ultimo periodo parevano distanti. Improvvisamente entrambi hanno deciso di non pubblicare immagini o video del compagno. E mentre Rosa era spesso a casa per prendersi cura del figlio, Pietro era quasi sempre lontano e mai in compagnia della famiglia. Un atteggiamento notato subito dai fan della coppia che hanno provato a chiedere ad entrambi se andasse tutto bene. Nelle scorse settimane però nessuno dei due aveva voluto chiarire cosa stesse succedendo. Fino a ieri quando Rosa ha deciso di rompere il silenzio, attraverso una lunga Instagram stories. L’ex tronista si è scusata per non aver messo subito al corrente i followers della situazione ma ha preferito aspettare qualche giorno per tutelare la sua famiglia. Conferma che ci sono dei problemi con il compagno Pietro Tartaglione e che stanno passando un momento molto particolare. Precisa però che nessuna decisione è stata ancora presa. Al momento entrambi si sono presi del tempo per capire come e se proseguire la relazione. La priorità di Rosa è tutelare il figlio Dodo e soprattutto cercare di tenere unita la famiglia.

LEGGI ANCHE > MORGAN FUORI DA SANREMO, SI SCATENA CONTRO AMADEUS E IL SUO FESTIVAL: “UNA MANICA DI BAMBOCCI”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosa (@rosaperrotta__)

Non sa ancora cosa potrà succedere ma di sicuro farà tutto il possibile per cercare di tutelare la sua relazione. La modella ha deciso di non svelare i motivi che hanno portato la coppia alla separazione ma svela che solo il tempo potrà portare chiarezza nelle loro vite. Infine ringrazia i migliaia di fan che le hanno dimostrato comprensione e incoraggiamento. Pietro e Rosa si sono conosciuti nel 2017 a Uomini e Donne e da allora hanno deciso di condividere le loro vite. Un amore vero e sincero, coronato l’anno scorso con l’arrivo del loro primogenito Domenico. Avrebbero dovuto sposarsi nel 2019 ma il matrimonio è stato rimandato a causa di alcuni problemi durante la gravidanza di Rosa. Fino a qualche settimana fa la coppia non aveva mai mostrato cedimenti apparendo sempre molto unita. Oggi che la crisi è confermata dalla bella Rosa, aspettiamo la versione del compagno che per ora ha deciso di non parlare, e speriamo che si possa trattare di una breve crisi passeggiera e che torni presto il sereno.

LEGGI ANCHE > MATILDE BRANDI PRONTA A LASCIARE IL COMPAGNO: LE PAROLE DELLA SOUBRETTE