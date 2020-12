Dopo mesi di rumors sulla loro presunta crisi ieri è arrivata la conferma ufficiale della separazione tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Un amore durato nove anni e coronato nel 2014 dall’arrivo del figlio Maddox e dal matrimonio nel 2016. Una relazione che negli anni ha avuto alti e bassi per arrivare al triste epilogo della separazione. Dopo un primo allontanamento nel 2019 la coppia aveva deciso di darsi una seconda possibilità, provando a risolvere i problemi per tenere unita la famiglia soprattutto per il bene del figlio di sei anni Maddox. Purtroppo però non è bastato l’impegno della coppia a rimettere a posto le cose e dopo mesi di lontananza Melissa e Kevin Prince hanno deciso di concludere definitivamente il loro matrimonio. L’annuncio ufficiale è arrivato ieri con un post Instagram condiviso su i profili Instagram di entrambi, nel quale hanno comunicato ai fan che dopo un periodo di separazione la loro relazione è definitivamente finita nel rispetto delle loro reciproche posizioni e in totale serenità e rimanendo l’uno per l’altro un punto di riferimento per la crescita del piccolo Maddox. A poche ore dal triste annuncio però Kevin Prince Boateng ha voluto condividere con i suoi followers un altro post dedicato alla sua lunga storia d’amore.

Il calciatore ha pubblicato una foto della moglie con una dolce dedica. L’immagine ritrae Melissa, bellissima e sorridente e nella didascalia Kevin la ringrazia per l’amore che gli ha dimostrato in tutti questi anni e soprattutto per la famiglia che hanno creato insieme: “Grazie per la magnifica moglie che sei stata e per la splendida mamma che sei e sarai” ha scritto. Parole di affetto e stima per Melissa e per il percorso di vita che hanno affrontato insieme. Nove anni nei quali la coppia ha percorso fianco a fianco lo stesso cammino e ora prima che le strade si dividano per sempre il calciatore ha voluto ringraziare ancora una volta la sua ex compagnia di vita.

Sembra quindi che come avevano raccontato la relazione sia volta al termine con serenità e stima reciproca non lasciando spazio ad incomprensioni e rancori. Rimarranno un punto di riferimento l’uno per l’altro anche per condividere al meglio l’educazione e la crescita del figlio Maddox e noi gli auguriamo di ritrovare presto l’amore e la serenità.