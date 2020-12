Melissa Satta rompe il silenzio su Boateng “è finita per sempre, pronte le carte del divorzio”

Melissa Satta e Kevin Boateng, matrimonio finito, l’ex velina ha deciso di rendere pubblico il divorzio dal calciatore con annuncio sui social, ecco cosa ha detto

Melissa Satta ha annunciato pubblicamente sul suo profilo Instagram la fine del suo matrimonio con Kevin Boateng, da qualche settimana giravano le voci su una presunta rottura tra i due, ma oggi è arrivata la conferma proprio dai diretti interessati con un post sui social in cui hanno annunciato la fine della loro relazione, la coppia visse dei momenti turbolenti circa due anni fa, fino ad oggi avevano deciso di rimanere in silenzio, probabilmente per cercare di sistemare la situazione, avendo anche una figlio, Maddox, ma alla fine hanno preso una decisione senza ritorno firmando le carte del divorzio.

Melissa Satta e Kevin Boateng matrimonio al capolinea “ci saremo sempre l’uno per l’altro”

Melissa Satta con un post commovente su Instagram ha annunciato la fine del suo matrimonio con il famoso calciatore, Boateng, le sue parole sono state “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità” l’ex velina ha fatto capire che la scelta è stata presa da entrambi senza nessun rancore e ha aggiunto “rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni… e per il regalo più bello… Maddox“ la Satta ha voluto ringraziare l’ex marito per il figlio che gli ha donato confermando che il loro rapporto anche se arrivato al capolinea rimarrà per sempre di reciproco rispetto.

I due non hanno accennato il motivo della rottura, comportamento normale visto che entrambi sono sempre stati molto riservati nella loro vita privata, ma il messaggio riportato dall’ex velina ha fatto intendere che i due si lasciano serenamente soprattutto per il bene del loro amato figlio, la scelta è stata sicuramente sofferta per entrambi, ma purtroppo andava presa in modo definitivo, mettendo un punto al loro matrimonio una volta per tutte.

L’ex coppia comunque sembra volenterosa nel voler andare d’accordo nonostante il divorzio, dichiarando che i due si sosterranno per sempre nel bene e nel male, Melissa ha sempre affermato l’importanza del concetto di famiglia, confessando che per lei è la base di tutto, dopo svariati tentativi di riappacificarsi con il marito, sono arrivati a una conclusione con un esito purtroppo negativo, la separazione.

Vedremo se nei prossimi giorni i due faranno dichiarazioni sui motivi della loro rottura, anche se conoscendo i caratteri riservati ci sembra improbabile.