Samantha De Grenet nella bufera, difende Filippo Nardi dopo essere stato squalificata, il web si scaglia contro di lei chiedendo l’eliminazione immediata dal programma, ecco cosa è successo

Samantha De Grenet nella bufera mediatica, dopo la squalifica di Filippo Nardi per aver più volte utilizzato parole offensive contro le donne e soprattutto contro Maria Teresa Ruta, la showgirl difende a spada tratta l’amico attaccando pesantemente Maria Teresa e incolpandola per aver fatto eliminare Nardi.

Subito dopo le parole di Alfonso Signorini sulla squalifica immediata di Filippo, Samantha si è scagliata contro la vittima incolpandola di non aver reagito alle sua battute sessiste, ovviamente il pubblico, che ha richiesto a gran voce l’uscita di Nardi per il suo comportamento vergognoso, ha scatenato una rivolta contro la De Grenet per non aver compreso quanto successo, sui social in moltissimi chiedono la squalifica della showgirl definendo il suo comportamento come vergognoso, vediamo cosa è successo.

Samantha De Grenet attacca Maria Teresa Ruta “Filippo Nardi innocente”

Samantha De Grenet ha cercato di difendere l’amico, Filippo Nardi, dopo la squalifica immediata per il suo comportamento vergognoso nei confronti di tutte le donne, ma oltre ad offendere il genere femminile uno dei suoi bersagli principali, all’interno della casa è stato Maria Teresa Ruta, la quale ha subito innumerevoli volte insulti e offese sessiste di ogni tipo, il web è rimasto scandalizzato da questo fatto ma a far aggravare la situazione è stata Samantha, che invece di consolare la Ruta si è scagliata contro di lei incolpandola di aver fatto eliminare Filippo.

Secondo Samantha la Ruta sarebbe colpevole di aver alimentato la questione su Filippo durante la puntata in prima serata del Gf Vip, la showgirl parlando con Andrea Zelletta avrebbe detto “Sono basita, ma neanche troppo. Quando c’è una situazione del genere dove Maria Teresa dice che ne ha dette di più gravi, aspetti la puntata per dire queste cose di Nardi?Se tu mi dici delle cose sbagliate io vengo da te e ti rimetto in riga subito“ ovviamente Andrea ha subito preso le difese della Ruta dicendo che nel suo atteggiamento non c’è stata cattiveria, anzi, ma la De Grenet è convita che Maria Teresa abbia strumentalizzato la questione.

Questo atteggiamento ha fatto infuriare gli utenti sui social, scatenando l’ira sul web e alcuni chiedono addirittura l’espulsione della De Grenet dal reality, ecco alcuni tweet contro la showgirl che stanno circolando sul web:

Ho visto alla veloce ma la De Grenet che accusa MTR di non aver detto subito le cose che la infastidivano di Filippo? Tipica donna che quando ti stuprano viene a chiederti “eh ma come eri vestita”e subito dopo ti dice che te la sei cercata. FUORI SUBITO AL PRIMO TELEVOTO. #gfvip — Noemi Schiari (@AliceRamonaF) December 18, 2020

VERAMENTE LA DE GRENET STA FACENDO DI TUTTO PER FAR SENTIRE MARIA TERESA IN COLPA PER LA SQUALIFICA DI NARDI? MA DA DOVE ARRIVA QUESTA? #GFVIP — Ⓐ ☁️ (@axxocean) December 18, 2020

Vedremo se Alfonso Signorini, questa sera, tornerà sulla questione per rimproverare il comportamento vergognoso della De Grenet, per comunicarle anche cosa sta succedendo sul web contro di lei.