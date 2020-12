Continua la battaglia di Alex Zanardi. Il pilota a sei mesi dall’incidente in hadbike sta lentamente migliorando. Le sue condizioni sono ancora gravi ma ci sono dei piccoli progressi che hanno riacceso la speranza che possa presto riprendersi.

Alex Zanardi continua la sua lotta con la forza e la determinazione che tutti conosciamo. La situazione dopo il terribile incidente dello scorso giugno in hanbike è ancora grave ma il campione sta migliorando facendo piccoli passi verso la guarigione. Un percorso ancora lungo ma le buone notizie ci sono. Secondo il Corriere della sera, Zanardi ha recuperato la vista e l’udito, che gli hanno permesso di poter finalmente rispondere alle sollecitazioni dei medici e soprattutto della famiglia. Il pilota è stato trasferito dall’ospedale San Raffaele di Milano a quello di Padova, dove è stato sottoposto a nuove operazioni chirurgiche. Ad oggi sono ben cinque gli interventi effettuati sul cranio ma i risultati fortunatamente sono stati quelli sperati e passo dopo passo sta migliorando. Non gli è ancora possibile parlare ma ora che l’udito è stabile può finalmente comunicare almeno a gesti, rispondendo alle sollecitazioni dei medici e della moglie Daniela. Secondo le ultime notizie Alex Zanadi, interpellato da Daniela sarebbe riuscito a risponderle stringendogli la mano.

Un miglioramento piccolo ma che fa riaccendere la speranza che possa presto tornare in forma. Il prossimo passo è la chiusura della trachea, che i medici avevano deciso di lasciare aperta ma che ora potrebbe essere richiusa, permettendo al campione di iniziare il percorso per ricominciare anche a parlare. I numerosissimi interventi chirurgici svolti fino ad oggi sono serviti per riparare la scatola cranica del campione e ora che la situazione è stabile i medici stanno lavorano per poter permettere al cervello di riprendere tutte le sue funzioni. La prossima meta per Alex sarà tirare fuori la lingua. Piccoli ma importantissimi traguardi che siamo sicuri Zanardi raggiungerà come ogni obbiettivo che si è prefissato nelle vita. Il suo coraggio e la sua tenacia si stanno dimostrando importantissimi anche in questa occasione. Dopo l’incidente dello scorso giugno la situazione del pilota era disperata ma oggi anche se con lentezza la situazione è migliorata e i medici sono ottimisti. Piccoli miglioramenti che rappresentano un grande passo per il campione che per questo Natale potrà finalmente vedere ed ascoltare le parole dei suoi cari che in tutti questi mesi gli sono sempre stati accanto. E noi gli facciamo i nostri migliori auguri e speriamo che nel 2021 la situazione possa ulteriormente migliorare. Forza Alex!

