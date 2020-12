Vediamo meglio che cosa è successo tra Loredana Bertè ed Antonella Clerici nella puntata finale di The Voice, andata in onda ieri sera.

Il programma, che ha proclamato il suo primo vincitore di questa edizione, è andato in onda ieri sera, e stiamo parlando di The Voice, condotto da Antonella Clerici.

Vediamo meglio insieme, però che cosa è successo con Loredana Bertè.

Loredana Berté contro Antonelli Clerici gaffe in diretta a The Voice

Come sappiamo, quest’anno c’è stato il grandissimo e super gradito ritorno in televisione di Antonella Clerici, con il suo programma culinario E’ sempre mezzogiorno, e con il talent The Voice Senior.

Il programma, o meglio il talent musicale, dedicato ha chi non è più giovanissimo, ha riscosso un grandissimo successo e si è concluso nella serata di ieri, decretando il vincitore.

Ma nella puntata di ieri, è successo qualcosa di davvero molto particolare, perché i giudici, ovvero Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino, Al Bano e Jasmine Carrisi, hanno fatto notare qualcosa.

E’ stato mostrato ad Antonella Clerici, un breve filmato mentre si esibisce cantando, ed il commento di Loredana è stato il seguente, ed ha spiazzato tutti:

“Tagliate perché altrimenti la gente cambia canale”

Il tutto, ovviamente era una gaffe fatta in modo ironico e simpatico, ed Antonella ha dato assolutamente ragione a Loredana, una volta che il video è terminato.

Insomma un programma che ha riscosso un grandissimo successo, dove i giudici erano davvero molto affiatati l’uno con l’altro, e che ha permesso di far trascorrere qualche ora spensierata al pubblico a casa.

Ad inizio puntata, poi, Antonella ha anche fatto gli auguri a Clementino perché era il suo compleanno, e lui scherzosamente ha risposto se doveva fare un discorso.

La prima edizione di The Voice Senior, è stata vinta, poi da Eminio Sinni del team di Loredana Bertè.

E voi avete seguito il programma condotto da Antonella Clerici? Vi è piaciuto, e come avete trovato la giuria?