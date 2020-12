Cecilia Rodriguez, la confessione: “E’ una delle cose che mi piace fare a letto”

Cecilia Rodriguez si gode le vacanze natalizie in un meraviglioso luogo di montagna. Tra neve e divertimento una confessione ai follower

Bella ed innamorata, la sorella di Belen sta dando il meglio di se in questi giorni che ci conducono alle festività natalizie. In uno scenario fantastico del Trentino, tra natura e neve che riposta la mente ai giorni di festa, la bellezza argentina si sta facendo notare con degli scatti su Instagram che hanno catturato l’attenzione generale. In compagnia del compagno Ignazio Moser, ma anche del resto della famiglia (la sorella Belen ed il fratello Jeremias), sta trascorrendo giornate all’insegna del relax ma anche della passione. Vita da vip, potremmo dire. Lontani dallo stress delle città e delle paure di un emergenza Coronavirus che costringerà milioni di italiani a trascorrere in modo diverso le festività. Bellezza e sensualità, c’è da dire che la compagna di Moser è molto amata dal pubblico del web non solo per la sua bellezza e sensualità, ma anche per il suo modo diretto di interagire con i follower.

Cecilia Rodriguez è molto seguita dal pubblico di Instagram, che non si perde un post e nemmeno una storia che pubblica. Insomma, parliamo ormai di un personaggio pubblico che sta crescendo non venendo più etichettata semplicemente come ‘sorella di Belen’, avendo ormai una sua notorietà che non passa inosservata. Dopo un estate travagliata è riuscita a ricomporre la coppia con Ignazio Moser, tanto che adesso i due sembrano davvero innamorati. Vivono di sicuro un momento felice, e chissà che a breve non ci possa essere qualche annuncio dai diretti interessati. Fiori d’arancio in arrivo? Lo scopriremo nelle prossime settimane. Sta di fatto che la diretta interessata non perde occasione per stuzzicare i suoi ammiratori su Instagram. In uno dei suoi ultimi post su Instagram ha parlato di una delle sue abitudini e passioni. Che di solito ama fare a letto. Si tratta del caffè e più in generale della colazione: “Una delle cose che più mi piace, caffè al letto 🤍”. Ecco la foto che la showgirl ha pubblicato su Instagram: