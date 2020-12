Barbara D’Urso, guai in vista: la conduttrice è stata querelata da un 37enne

Barbara D’Urso nei suoi programmi di attualità si occupa anche di temi di interesse generale e attualità. Scopriamo perché è stata querelata

I programmi della conduttrice napoletana sono molto seguiti, e toccano svariati temi di attualità. Sia Pomeriggio Cinque che il Live della domenica sera variano dai temi di interesse pubblico, e quindi dalla cronaca alle vicende giudiziarie. E si finisce anche al gossip ed al mondo dei personaggi dello spettacolo. Proprio da una vicenda triste e nota, quella dell’assassinio della coppia di fidanzati di Lecce Daniele De Santis ed Eleonora Manta, che fu trattata a Pomeriggio Cinque, ci potrebbero essere delle grane per la conduttrice. Che è stata querelata dal 37enne di Aradeo che nel programma fu accusato di essere l’omicida della coppia di fidanzati. Sono stati i legali del ragazzo a presentare una denuncia querela nei suoi confronti, in merito alla trasmissione del 23 settembre. In quelle ore concitare nella trasmissione si parlò di un edicolante che era stato fermato con l’accusa di essere stato l’omicida della coppia.

Barbara D’Urso e la redazione di Pomeriggio Cinque in quell’occasione commisero una leggerezza inaudita. Perché parlavano di un ragazzo di 37 anni che secondo le indiscrezioni lanciate dalla giornalista e dal suo programma, si poteva parlare del presunto killer della coppia. Addirittura la conduttrice avrebbe affermato in diretta di provare a chiamare l’edicolante sul cellulare ma che lui non avrebbe risposto in quanto era stato portato in procura per essere interrogato. Tanti i reporter che si fiondarono davanti al Palazzo di Giustizia per la soffiata che la conduttrice aveva dato in diretta e con il presunto assassino sotto interrogatorio. Notizia che si rivelò falsa e prova di fondamento. E per questo clamore mediatico che aveva scatenato i legali del 37enne hanno deciso di procedere per vie legali nei confronti del loro assistito. Una brutta grana per la conduttrice del noto programma.