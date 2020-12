Flavio Briatore fa chiarezza sul rapporto con la Gregoraci: “Dette tante bugie”

Flavio Briatore ha voluto mettere un punto alle polemiche sul suo conto e sul rapporto con Elisabetta Gregoraci. Scopriamo cosa ha dichiarato

Tante le polemiche che ha dovuto sopportare l’imprenditore piemontese, soprattutto con l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Elisabetta Gregoraci. In un intervista a Libero il proprietario del Billionaire ha provato a fare chiarezza e a spegnere le polemiche sul suo conto. Una notizia nelle ultime ore parlava di un fantomatico contratto tra i due che avrebbe vietato alla Gregoraci di mostrarsi insieme ad n altro uomo per i tre anni successivi alla separazione con l’ex compagno. Il diretto interessato ha smentito ovviamente questa voce, definendola una cavolata. “Come tante se ne sono dette sul mio conto in questi giorni”. L’imprenditore ha anche aggiunto che è stato lui ad essere al centro dell’attenzione: “Sembrava che anche io fossi un concorrente della casa del Grande Fratello. Si è parlato di me anche a sproposito, ma loro guadagnano col programma ed io no”.

Flavio Briatore ha anche fatto chiarezza sulla situazione con la Gregoraci, confermando che dalla sua uscita dalla casa si sono rivisti, e che tra di loro vanno d’accordo. Ma ha anche ribadito che il loro rapporto rimane lo stesso e che non c’è stato nessun riavvicinamento, a differenza di quanto detto e scritto in questi giorni. Nell’intervista a Libero l’ex compagno della showgirl di Soverato ha ammesso che tra lui ed Elisabetta c’è stato amore per 13 anni ed adesso il loro rapporto è di affetto e stima reciproca. Ma ora entrambi devono dedicarsi a Nathan che cresce e che merita di essere seguito passo dopo passo nella sua vita. Le parole di Briatore sono state come acqua sul fuoco per il mondo del gossip che ha giorni aveva soffiato sulle polemiche che l’imprenditore ha spento con questa intervista.