Caterina Balivo, la confessione su IG: “Arrivata quel mostro di mia suocera”

Caterina Balivo ha fatto una confessione ai suoi follower di Instagram parlando dell’arrivo della suocera. Ecco di preciso cosa ha dichiarato

La conduttrice resta uno dei personaggi più amati dal pubblico del web e della televisione, con tanti fan che continuano a seguirla anche adesso che non appare più sul piccolo schermo con un suo programma. Non è tornata sui suoi passi al momento la bellezza partenopea, volendo rimanere al fianco della famiglia in un momento particolare per tutti. Con l’emergenza Coronavirus che sta imperversando nel nostro paese e che ha portato a vivere momenti difficili in tutto il paese. Il suo desiderio di rimanere insieme alla famiglia ha prevalso, con il ruolo di mamma e moglie per condividere gli affetti in un periodo dell’anno importante, che porta alle festività natalizie. Molto attiva sui social, la conduttrice napoletana si sta riscoprendo anche abile influencer, riuscendo a tenere davanti allo schermo migliaia di follower che pendono dalle sue labbra.

Caterina Balivo ha pubblicato un post su Instagram che ha riscosso la curiosità dei follower. Difronte ad una caffetteria si è mostrata insieme alla suocera, con un commento che ha prima stupito, poi la spiegazione ha mostrato che non si trattava di un attacco ma di una manifestazione di affetto: “Quel mostro di mia suocera”: la signora Mirella 🤪 Se non ci fosse bisognerebbe inventarla! Nelle stories il suo compleanno 💕 PS: e le vostre suocere? Come sono? Sono curiosa😂#aboutyesterday #caterinabalivo #caterinasecrets“. Il post come detto ha mostrato il legame della conduttrice con la suocera, la signora Mirella che probabilmente trascorrerà con lei le vacanze natalizie. Bello il messaggio nei suoi confronti, a conferma del bel rapporto che le due donne hanno. E voi, cosa ne pensate del post della conduttrice? E che rapporto avete con le vostre suocere? Questa anche la domanda che la conduttrice ha rivolto ai suoi follower di Instagram.