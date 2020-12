Gf Vip, Giulia Salemi look Natalizio, ecco quanto costa il vestito a pacco regalo

Giulia Salemi, nella puntata in prima serata del Gf Vip, ha voluto sfoggiare un abito a tema, in occasione delle feste natalizie, trasformandosi in un pacco regalo, i fan sono rimasti scioccati scoprendo i prezzi dell’outfit, ecco quanto costa

Il Natale è alle porte e anche nella casa più spiata d’Italia si stanno preparando a festeggiarlo come si deve, è stato addobbato l’albero e stato fatto anche il presepe, con i vipponi come pastorelli, se nella vita reale il Natale quest’anno non sarà festeggiato con abbracci e baci, nella casa del Gf Vip possono permettersi di scambiarsi grandi gesti d’affetto, ieri sera proprio per il Natale in arrivo molti vip si sono vestiti a tema natalizio.

Come direbbe Giulia Salemi, la puntata di ieri sera del Gf Vip, è stata super power, tra colpi di scena ed emozioni ci siamo divertiti inaugurando le feste natalizie, diversi vipponi hanno per questo motivo sfoggiato un look con tema natalizio, tra glitter scintillanti, brillantini e fiocchi rossi abbiamo visto diversi outfit, ma quello che ha fatto più scalpore è stato il vestito a pacco regalo della Salemi.

Giulia ha attirato l’attenzione sul suo look sin dall’inizio della puntata, infatti la blogger era in nomination insieme ad altri 5 vip, Alfonso Signorini ha commentato ogni vippone in nomination e quando è arrivato alla Salemi è stata lei stessa a dichiarare di essersi vestita come un pacco regalo scatenando le risate dei presenti, ovviamente tutti le hanno fatto i complimenti per il suo particolare outfit.

Giulia Salemi vestita come un pacco regalo, ecco quanto costa

Look Giulia (pacco regalo)

Abito Teen Idol €299

Scarpe Casadei €575

#GfVip pic.twitter.com/Eq9wQShZXc — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) December 21, 2020

Gli utenti web, vedendo il vestito di Giulia Salemi, sono subito corsi a cercare il prezzo del suo outfit, come fanno ogni volta, dopo qualche minuto sono riusciti a scoprire tutto, brand e prezzi sia del vestito e sia delle scarpe, quindi da quanto è emerso l’abito soprannominato pacco regalo è formato Teen Idol e costa 299€ invece le scarpe, color nude e tacco a spillo, sono di Casadei e costano 575€, l’accessorio di Giulia che non poteva mancare sono i suoi amati maxi orecchini a cerchio.

Giulia Salemi sicuramente ci regalerà per queste feste altri outfit fantastici, non vediamo l’ora di scoprire cosa indosserà a capodanno.