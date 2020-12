I rumors sull’abbandono del trono di Uomini e Donne del tronista Gianluca De Matteis erano nell’aria da settimana scorsa e ieri è arrivata la conferma ufficiale con la messa in onda della puntata del trono classico. Il bel tronista ha salutato il pubblico e ha lasciato la trasmissione. Nessuna delle decine di corteggiatrici accorse negli studi di Mediaset è riuscita a fare breccia nel cuore del 30enne e alla fine Gianluca ha deciso di concludere prima del tempo la sua ricerca del vero amore. I colleghi sul trono Sophie Cadegoni e Davide Donadei dovranno continuare da soli la trasmissione e sembra che anche per loro la permanenza sia quasi volta al termine. Entrambi sono vicinissimi alla scelta e questo potrebbe aver scoraggiato Gianluca che invece dopo mesi di appuntamenti ancora non aveva nessuna preferenza. De Matteis era rimasto con una sola corteggiatrice e non convinto della scelta ha preferito cercare l’amore al di fuori della trasmissione. Non con poco dispiacere però, avendo sperato per mesi di poter concludere diversamente questa bellissima esperienza.

Appena uscito dall’ultima registrazione di Uomini e Donne ha affidato a WittyTv.it le sue prime impressioni dopo la difficile scelta:” Esco felice nonostante le lacrime” ha racontato. Il bel fisioterapista ha ringraziato ancora Maria De Filippi per la grandissima opportunità che ha descritto come formativa, profonda e divertente. Si sente cresciuto e nonostante il rammarico per non aver trovato l’anima gemella si sente soddisfatto. Gianluca racconta che è stato sempre vero e che una scelta televisiva non sarebbe stata giusta. L’amore non è un contratto e purtroppo non è mai certo che arrivi all’interno di Uomini e Donne.

E’ stato contentissimo di partecipare al programma ma anche molto fiero di andarsene nel momento in cui ha capito di non essere preso da nessuna corteggiatrice, non prendendo in giro il programma, il pubblico e soprattutto le ragazze. Per il futuro si augura che la vita continui e sorprenderlo e siamo sicuri che l’amore arriverà nella vita reale quando meno se lo aspetta.