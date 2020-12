Alessia Marcuzzi scherza con i follower: “Te ne accorgi quando non riesci a farlo”

Alessia Marcuzzi mantiene sempre un rapporto diretto con i follower: una sua confessione particolare ha scatenato forti reazioni sul web

Mai banale e sempre diretta nelle sue dichiarazioni, ma soprattutto senza giri di parole in tutto quello che fa. Ma anche ironia e simpatia. Per questi motivi la 48enne romana rimane una delle donne maggiormente apprezzate sul palcoscenico pubblico, senza dimenticare le sue doti fisiche che ancora oggi fanno perdere la testa a tanti ammiratori. Che sia televisione o web poco importa, in quanto il suo seguito è evidente. Sia con Le Iene che nelle sue apparizioni su Instagram riesce spesso a catturare l’attenzione generale. In questi mesi non facili a causa dell’emergenza Coronavirus che sta mietendo vittime e contagi anche nel nostro paese, anche lei ha dovuto fare i conti con la paura della positività, che fortunatamente per lei è stata evitata dopo due falsi allarmi. Come detto la conduttrice è sempre in primo piano anche nelle sue apparizioni sul web.

Alessia Marcuzzi è molto apprezzata su Instagram, con i suoi post che raggiungono spesso numeri record. Non solo gli impegni televisivi, sulla sua pagina ufficiale racconta anche i momenti familiari, con dei post che spesso evidenziano anche le sue curve bollenti ed una sensualità che più passano gli anni più catturano l’attenzione del pubblico. Insomma, anche verso i cinquanta la conduttrice sembra mantenere un fascino che fa invidia a tante altre donne anche più giovani di lei. Fisico perfetto e curve da capogiro, sono migliaia i follower che apprezzano le sue foto ed i suoi video esprimendo approvazione a suon di like e commenti. Anche in uno dei suoi ultimi scatti pubblicati su Instagram è stata definita irresistibile, anche perché ancora una volta ha voluto mostrare la sua ironia che ha strappato un sorriso ai fan anche in un momento difficile come quello che stanno affrontando milioni di italiani. “Te accorgi che stai a invecchiá, quando i colpi della strega iniziano a superá quelli de fulmine😂#nonmimuovopiú”. Tanti i commenti dei follower alla foto che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.