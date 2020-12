Tom Cruise ritrova l’amore sul set di “Mission Impossible 7” (FOTO)

A quanto riporta il magazine “Sun” tra Tom Cruise e Hayley Atwell, sua co-star del nuovo film di Mission Impossible, sarebbe scattata la scintilla fin dal primo giorno di riprese.

Se durante le riprese dell’ultimo episodio di Mission Impossible, Tom Cruise si è infuriato con alcuni membri dello staff, per non aver rispettato la distanza di sicurezza anti covid, sembra che la strettissima vicinanza con la sua co-star Hayley Atwell non gli dia per niente fastidio. Secondo il settimanale Sun, l’ex top gun e la collega inglese sarebbero inseparabili dal primo giorno di riprese. I ben informati raccontano che l’attore avrebbe finalmente ritrovato l’amore dopo il divorzio dalla ex moglie Kate Holmes. Secondo fonti vicinissime alla produzione del film americano le due co-star avrebbero iniziato una assidua frequentazione da qualche mese. Hayley Atwell, classe 1982, sarebbe pazza del collega dal primo giorno di riprese. Dopo mesi passati in giro per il mondo per le riprese della prossima avventura di Ethan Hunt, la complicità tra i due sarebbe totale. La nuova coppia è stata avvistata anche a Londra, nella residenza privata di Tom Cruise. I set cinematografici sono sempre stati fortunati per la vita amorosa dell’attore americano.

Tom Cruise conobbe la sua futura moglie Nicole Kidman proprio durante le riprese del film Giorni di tuono nel lontano 1989. Il matrimonio durò 10 anni e fini nel 2001. Il secondo incontro arrivò sul set di Vanilla Sky, capolavoro del regista Cameron Crowe, nel quale Tom recitava a fianco della collega spagnola Penelope Cruz. L’amore tra i due fù travolgente ma non durò tantissimo. Dopo qualche anno Tom conobbe Kate Holmes, questa volta non sul set e dopo un breve fidanzamento i due convolarono a nozze con una sfarzosa cerimonia in Italia.

Anche questa volta la relazione non durò e secondo i tabloid americani, i dissidi maggiori della coppia furono causati dalle discussioni per l’educazione della figlia Suri, che l’attore avrebbe voluto far aderire a Scientology. Dopo numerosi fallimenti amorosi pare proprio che il cuore di Tom sia tornato a battere per la bella Hayley Atwell e ci auguriamo che sia la volta buona.