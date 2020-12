William e Kate accusati di aver violato le regole anti Covid

William e Kate con la Royal family sono al centro della polemica per avere infranto le regole anti Covid, e le foto lo dimostrano.

William e Kate con la Royal family si trovano al centro della polemica in Inghilterra per avere infranto le regole che prevengono la diffusione del Covid, secondo quanto riportato dal Daily Mail. Le fotografie mostrano che al ritrovo familiare le persone presenti erano nove, invece del massimo consentito di sei.

Pare proprio che i coniugi William e Kate, con i figli George, di 7 anni, Charlotte, di 5 e il piccolo Louis di soli 2 anni, abbiano inavvertitamente infranto le regole anti Covid vigenti in Inghilterra. Il duca e la duchessa di Cambridge sono stati accusati dalla stampa inglese dopo il loro incontro con il principe Edoardo e la sua famiglia a Sandringham, ritrovo durante il quale ci sono stati scambi ravvicinati con la famiglia composta dallo zio del principe, la moglie Sophie e i due figli adolescenti Lady Louise Windsor e James Viscount Severn.

Kate e William, violazioni delle norme anti Covid a Luminate

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’incontro è avvenuto in un’attrazione pubblica, precisamente all’interno di Luminate, un percorso a senso unico composto da passeggiate illuminate tra gli alberi addobbati con lucine di diversi colori e decorazioni natalizie.

Insieme a loro nel gruppo serale erano presenti altre persone, che non hanno fatto a meno di notare i loro comportamenti.

Le due famiglie sono state infatti viste mentre si fotografavano insieme, mescolando i vari componenti tra loro e spesso chiacchierando, anche se mantenendo comunque il distanziamento sociale. A poco quindi sarebbe servito l’essere arrivati sul posto separatamente: le strozzature del sentiero e l’inevitabile differenza di velocità di andamento hanno fatto sì che i componenti in breve tempo si trovassero mescolati tra loro sul percorso.

Si sarebbe trattato di uno strappo alla regola, però, perché la zona è coperta dalle regole di secondo livello, il che significa che solo sei persone, compresi i bambini senza limite d’età, possono incontrarsi all’aperto se non provengono dalla stessa famiglia. Le multe da pagare inoltre sono salatissime: si parte da un fisso di 200 £ (più o meno 220 euro) per il primo reato, che però raddoppia per ogni ulteriore contravvenzione, arrivando fino alla cifra di 6.400 £ (più o meno 7000 euro).

La testimonianza

Un visitatore dell’attrazione che ha visto le due famiglie ed ha scattato le foto ha detto ai giornali: “Per me stavano chiaramente infrangendo le regole anti Covid, erano in tutto in nove e di due famiglie separate. Ovviamente stavano tutti passando una serata divertente, era chiaro come i giovani reali si stavano divertendo molto. Ma non potevo fare a meno di pensare che ci fosse fosse una regola per loro e un’altra per tutti noi altri. È stato davvero palese“. Nelle fotografie che l’uomo ha fornito alla stampa appare abbastanza chiaro: il gruppo di nove persone cammina insieme lungo il percorso. Secondo un’altra testimonianza le due famiglie si sarebbero mescolate più volte. Insomma, una vera e propria gaffe che è pubblica e inequivocabile, con tanto di foto a sostenere l’accaduto.

La risposta della Royal Family

Nelle ultime ore alcune fonti reali hanno chiarito come qualsiasi contatto avvenuto tra le due famiglie all’interno dell’attrazione turistica fosse stato del tutto involontario. “Alle due famiglie sono stati concessi intervalli consecutivi separati per visitare il sentiero appena prima che aprisse al pubblico. Sono arrivati ​​e sono partiti nei loro gruppi familiari“, hanno spiegato, aggiungendo come scusante che è molto difficile tenere separati due gruppi familiari durante una passeggiata di un’ora e mezza, soprattutto in presenza di bambini e di punti ad imbuto del sentiero.