Benedetta Rossi, l’annuncio inaspettato: “Mi fermo”, e poi spiega il perché

In lunga lettera sui social Benedetta Rossi spiazza tutti i followers con un annuncio a sorpresa: “Mi fermo“. Ecco che cosa sta succedendo e quali sono i motivi del suo stop.

Benedetta Rossi lascia a bocca aperta tutto il web con il suo annuncio sui social. Attraverso le parole pubblicate in un post Instagram, la donna 48enne rivela ai numerosi followers: “Ho bisogno di staccare la spina“, e poi spiega le motivazioni dietro a questa sua scelta.

Il successo di Benedetta Rossi

“Ormai mi conoscete, sapete come sono fatta, condivido con voi la mia quotidianità, le mie gioie, le mie paure, la mia vita con Marco e Cloud“, ha iniziato a spiegare Benedetta Rossi nel post, parlando direttamente ai fan come se fossero cari amici. La nota “cuoca social” ha infatti grande séguito: il suo blog “Fatto in casa da Benedetta” conta milioni di iscritti e le sue ricette sono sempre più consultate da tante donne (e non solo) che spesso si ritrovano in Benedetta, apprezzando in lei la spontaneità e semplicità con cui presenta i gustosi manicaretti.

Questa è stata la chiave del suo successo, che l’ha portata alla cifra stratosferica di oltre 150 milioni di visualizzazioni sui social media. Ma Benedetta Rossi non si è limitata al mondo online: la cuoca ha pubblicato infatti ben quattro libri di ricette che vanno tutt’ora a ruba.

“É stato un anno molto impegnativo un po’ per tutti e anche per me.

Ho lavorato tanto, non mi sono tirata indietro di fronte a nuove responsabilità, ho attraversato momenti difficili, ho messo tutta me stessa in quello che dovevo portare a termine e sono arrivate tante bellissime e inaspettate soddisfazioni“, ha raccontato a cuore aperto la donna nel post. Il ringraziamento va soprattutto ai fan, che in tutto il suo percorso le sono stati sempre vicini e la hanno incoraggiata e spesso anche spronata al pari di quello che si fa con gli amici più cari.

Lo stop: le motivazioni

E a questo punto l’annuncio: per riconfermarsi l’energica Benedetta di sempre agli occhi dei suoi followers, come lei stessa ha spiegato, vuole fermarsi: “Proprio perché non voglio perdere l’entusiasmo a causa della stanchezza, ho bisogno di staccare un po’ la spina. Ho bisogno di spegnere il telefono e il computer per qualche giorno e dedicarmi a me stessa“.

La donna ha poi spiegato come soprattutto il bisogno che sente più forte sia quello di potersi rilassare totalmente per stare da sola con suo marito, Marco Gentili, in piena tranquillità. I due si erano sposati nel 2009 e hanno poi rinnovato le promesse do matrimonio lo scorso anno.

Secondo quanto da lei affermato, infatti, i due negli ultimi tempi oltre che essere marito e moglie sono diventati inevitabilmente colleghi di lavoro, in quanto Marco è a tutti gli effetti un partner professionale: è CEO e fondatore di MAUI Media Srl, società che gestisce la privacy del sito della moglie “Fatto in casa da Benedetta”.

Lavorare da casa e sempre insieme ha i suoi vantaggi ma anche tanti svantaggi: “Quando si è stanchi e stressati si finisce per prendersela con chi ti è più vicino“, ha rivelato infatti sinceramente Benedetta, spiegando come il suo desiderio più grande sia di restare vicino al marito senza pensare al lavoro ma semplicemente svagandosi e facendo altro. “Ho voglia di coccolarmelo un po’, di parlare di altro, di ridere come sappiamo fare insieme“, ha ammesso.

Le ultime parole del post Benedetta le dedica ai numerosi seguaci, sulla cui comprensione non ha dubbi: “So già che capirete questo mio bisogno di silenzio e di normalità, ma voglio comunque chiedervi scusa per questa assenza che, vi prometto, sarà breve.

Vi voglio bene“, e subito i fan non hanno mancato di farle sentire tutto il loro sostegno con una vera e propria pioggia di like: fino ad ora il post ne conta ben 150 mila.