Maria De Filippi nella prossima diretta del GF Vip entrerà nella casa più spiata d’Italia per la prima volta nella storia del programma. Vediamo insieme perché la conduttrice sarà presente in puntata.

Grandi emozioni nella casa del GF Vip. Si conclude oggi un Natale scoppiettante, caratterizzato da momenti di grande allegria e di complicità tra tutti i compagni di avventura all’interno della casa. Tre giorni di festa che hanno portato grandi novità nel reality, come il chiaccheratissimo bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Il momento di passione è nato un po’ per scherzo ma pare abbia fatto nascere un sentimento autentico e siamo sicuri che Alfonso Signorini vorrà indagare sui retroscena e soprattutto sullo sviluppo della loro relazione questa sera. Giulia aveva dichiarato di non voler più iniziare una relazione all’interno del reality ma sembra che le cose siano velocemente cambiate. Ma non è finita qui. E’ di queste ore l’indiscrezione che il programma verrà prolungato ulteriormente, non terminando più a febbraio ma addirittura a marzo. Una notizia bomba che potrebbe cambiare nuovamente l’umore dei concorrenti, alcuni dei quali reclusi ormai da più di tre mesi. Ma la grande novità di questa sera sarà la presenza di Maria De Filippi. La bella conduttrice interverrà in puntata per parlare con i Vipponi: non sappiamo esattamente cosa vorrà comunicare ai concorrenti in casa ma sicuramente ne approfitterà per fare gli auguri di fine anno a tutti e specialmente ai suoi protetti ed ex partecipanti dei programmi Uomini e Donne e Temptation Island: Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli, Nadia Lorenzini, Andrea Zanga e Carlotta Dell’Isola.

Secondo molti però la presenza della De Filippi avrebbe uno scopo più specifico. La conduttrice sarebbe stata invitata per fare da pacere tra Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni. L’ex tronista ha passato un Natale alquanto spiacevole a causa di un ambiguo regalo che Natalia gli ha fatto recapitare nella casa del GF Vip. Il pacco conteneva una piccolissima boccetta di profumo da donna ( non suo) e un biglietto con gli auguri molti distaccato. Andrea ha interpretato il gesto della fidanzata come una provocazione passando il 25 dicembre tormentandosi per capire cosa gli volesse far capire la fidanzata.

La Paragoni dopo ore di silenzio, ha rassicurato i fan chiarendo di essere innamorata di Zelletta, ma non ha voluto spiegare che cosa ci fosse nascosto dietro l’inaspettato regalo. Sarà Maria De Filippi a chiarire cosa stia accadendo tra la coppia nata a Uomini e Donne? Non ci resta che scoprirlo nella prossima diretta del GF Vip.