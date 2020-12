Vediamo insieme il bellissimo e super costoso regalo di natale che Babbo Natale ha consegnato a Ilary Blasi.

Lei è una donna bellissima del mondo dello spettacolo, e moglie di un calciatore super famoso, stiamo parlando di Ilary Blasi.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato nelle ultime ore, in questo periodo di feste.

Ilary Blasi dichiara: “Babbo Natale esiste” e mostra il regalo dalla cifra folle

La bellissima show girl Ilary Blasi, e moglie del famoso calciatore Francesco Totti, ha ricevuto anche lei un regalo per questo natale, appena alle passato.

Ilary ha dichiarato che Babbo Natale esiste veramente, ed ha mostrato a tutti il bellissimo regalo che le ha consegnato.

Stiamo parlando di una bellissima borsa super griffata, Chanel, dal costo davvero molto elevato.

In questi giorni, ovviamente ha mostrato sul suo profilo social di Instagram come sta trascorrendo questi giorni di festa, sicuramente diversi dal normale, o meglio da quello che prima era la nostra normalità ma che presto avremo nuovamente.

Ma torniamo al regalo super di lusso, è una piccola borsa, sembra di velluto nero, con rifiniture in metallo d’orato e decorazioni sparse con il logo del brand francese.

La bellissima borsa, sul sito ufficiale Chanel ha un costo di 5 mila e 500 euro, una cifra davvero molto alta, ma d’altronde la borse è molto bella.

Come tutti noi, ovviamente ha trascorso queste giornate di Natale, con i parenti più stretti, ed il giorno di Natale ha mostrato anche un piatto tradizionale per pranzo, ovvero i cappelletti in brodo.

Per Francesco Totti, poi è stato il primo natale, senza il papà Enzo che è venuto a mancare poco più di un mese fa a causa del Covid.

E voi cosa avete ricevuto da Babbo Natale in questi giorni di festa davvero inconsueti?