Vediamo insieme che cosa, o meglio quali voci stanno circolando sul futuro di Mara Venier a Domenica in ed in nuovi progetti per il 2021.

Lei è una donna molto amata ed apprezzata, stiamo parlando di Mara Venier, che sembra sia giunta al capolinea con la conduzione di Domenica In.

Vediamo insieme tutti i progetti per il prossimo anno e le voci del web su di lei.

Mara Venier ultima edizione di Domenica in: svelato cosa farà nel 2021

E’ da un bel po’ di settimane che si continua a vociferare di una possibile ultima edizione di Mara Venier alla conduzione del programma domenicale Domenica In.

Ma per il momento, sono solamente voci, che non sono state confermate o smentite ne dalla diretta interessata, ne tanto meno da un comunicato ufficiale da parte della Rai.

E’ anche vero, però che qualche settimana addietro, il marito di Mara, ha ipotizzato quale conduttrice la potrebbe sostituire al timone del programma domenicale.

In molti, quindi si chiedono, quali saranno i programmi della super amata Mara Venier per il prossimo anno?

Al momento non si hanno certezze, è possibile che Mara si impegni con qualcosa che duri molto meno, come un programma serale, c’è anche chi dichiara che tornerà in Mediaset.

Ma una cosa è certa, il prossimo anno sarà al timone del programma Lo Zecchino D’oro, e dovrebbe andare in onda a maggio, e nella serata conclusiva, sarò anche affiancata dall’amico Carlo Conti.

Quindi per il momento, possiamo goderci Mara Venier, al timore di Domenica In, ancora per svariate settimane, e chi lo sà cosa succederà il prossimo anno.

E voi vorreste nuovamente Mara Venier alla conduzione di Domenica in, oppure preferite qualche altro personaggio del mondo dello spettacolo?