Vediamo insieme alcune importanti rivelazioni sul programma “Il paradiso delle signore” che andranno in onda a gennaio.

Stiamo parlando di una delle soap opera maggiormente seguite della Rai, ovvero “il paradiso delle signore”.

Vediamo insieme alcune indiscrezioni, o meglio rivelazioni, che stanno girando in queste ultime ore sul web.

Il Paradiso delle signore: rivelazione shock su quello che succederà a Gennaio!

La soap opera, che tiene tutti con il fiato sospeso è Il paradiso delle signore, la prima volta che è stata trasmessa è stato l’8 settembre del 2015.

LEGGI ANCHE —-> LOREDANA BERTé STUPISCE TUTTI: “SE MI INVITASSERO POTREI FARLO”

Inizialmente era iniziata come fiction che andava in onda la sera, e dopo le prime due stagioni si trasformata in una soap opera giornaliera, con ovviamente il cambio di orario per la messa in onda.

Le vicende, stanno appassionando in modo importante moltissimi spettatori, che hanno chiesto la quarta serie per il prossimo anno, ovvero per settembre, e sembra essere confermata.

La soap opera, come sappiamo è ambientata nei mitici anni settanta e ruota attorno a quello che succede nel Grande Magazzino.

LEGGI ANCHE —-> RITA RUSIC, GLI AUGURI DI NATALE ED UN DETTAGLIO BOLLENTE: FAN SENZA PAROLE

Il programma, come sappiamo, in questo momento di feste, ha subito uno stop, dopo l’ultima puntata dell’anno di ieri, 25 dicembre, ed inizierà nuovamente il 4 gennaio.

Ma torniamo a qualche anticipazione per i primi giorni di Gennaio, potremmo infatti vedere queste scene.

Federico, comunicherà la sua decisione a Luciano, in modo tale che lui possa rimanere da solo con la bella Clelia.

Mentre, la contessa Adelaide, non è d’accordo con la decisione di Beatrice di andare a convivere con il cognato, e tra le due ci sarà un animato confronto diretto.

Mentre Federico, non sembra essere in grado si superare quanto successo con Silvia, anche se nel periodo di Natale siamo tutti più buoni.

E cosa potrebbe succedere negli altri giorni di messa in onda della soap opera? Non vi sveliamo altro, anche perché queste anticipazioni già, potrebbero essere troppo.