Iva Zanicchi torna a parlare del Coronavirus e delle sue condizioni di salute dopo aver sconfitto la malattia. Pur avendo vinto la sua battaglia personale contro il virus, il Covid le ha portato via il fratello, Antonio. Anche lei come molti pazienti, è stata ricoverata in ospedale e ha provato molta sofferenza soprattutto nel non poter abbracciare i suoi cari dopo aver contratto il Covid-19. Ma per fortuna grazie alla sua forza d’animo ha sconfitto il coronavirus. Anche se, come dichiarato da Iva stessa, ancora oggi non si sente del tutto in forma, anzi. La Zanicchi ha infatti dichiarato di avere ancora molti problemi, nonostante abbia sconfitto il virus: “Sento una stanchezza mortale, non riesco quasi a fare nulla. E mi sento molto giù…”, racconta al settimanale Mio. E parlando del fratello scomparso ha detto: “La sua perdita mi ha devastato: non me ne capacito, per me era come un figlio” e poi la rivelazione sul suo compagno: “Fausto sta facendo la chemio”. Un periodo molto difficile per la cantante che però non si perde d’animo e cerca di pensare in modo ottimistico al futuro, continuando però a mettere in gradi a tutti suoi fan e di fare attenzione a non contrare il virus.

Iva Zanicchi è positiva al coronavirus: le sue condizioni di salute

Negli ultimi giorni sta aumentando il numero di positivi al Covid-19 anche all’interno del mondo dello spettacolo. Tra i vari personaggi che hanno contratto il virus c’è anche Iva Zanicchi. La cantante, ha infatti scoperto di aver contratto la malattia e, dopo vari rumors girati in rete, ha deciso di comunicarlo personalmente ai fan. La notizia è stata data tramite un video postato sulla sua pagina Instagram in cui ha tranquillizzato i suoi follower dicendo: “Eccomi qua, ve lo dico: ho il coronavirus! Sto bene, non ho perso l’allegria e vi faccio questo video. Mi raccomando fate attenzione. Spero voi stiate bene, vi mando un bacio“.

Con queste semplici parole, la cantante ha sottolineato l’importanza di dover stare attenti, di non abbassare mai la guardia, e soprattutto di non aver perso l’allegria che la contraddistingue. Ha poi continuato spiegando: “Sono da tre giorni in casa anche in casa guanti e mascherina. Non ho perso neanche l’allegria per cui vuol dire che tutto sommato. Faccio questo messaggino, perché mi sono arrivate tante telefonate, per sbaglio è apparso un mio piccolo video su Facebook, un video che avevo mandato a Pippi (suo marito), non so come ho toccato un tasto ed è partito, quindi tanto vale che io lo dica, ma tanto l’Italia è piena“.