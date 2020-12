L’ex tronista di Uomini e Donne conferma la rottura con la compagna. Dopo le tantissime indiscrezioni su un presunto tradimento di Alessandra ai danni del dj, Salvatore spiega cosa è successo e perché sono arrivati a dirsi addio.

Salvatore Angelucci conferma la rottura con Alessandra Gallocchio. La voce era nell’aria da diverse settimane ma solo adesso è arriva la conferma di dell’ex tronista. A lanciare la bomba era stata Karina Cascella, ex compagna di Angelucci e madre di sua figlia Ginevra. L’ex opinionista di Uomini e Donne aveva comunicato la notizia sul suo profilo Instagram, raccontando che Alessandra Gallocchio non faceva più parte delle loro vite ed è stata una grandissima delusione per tutta la famiglia. Un’affermazione forte che aveva fatto pensare ad una rottura improvvisa e definitiva causata da un comportamento scorretto della Gallocchio. Per settimane i diretti interessati non hanno voluto raccontare i particolari della separazione e le voci su un presunto tradimento di Alessandra si sono fatte sempre più insistenti. Fino a poco fa quando Salvatore Angelucci ha voluto raccontare una volta per tutte cosa ha portato la coppia a dirsi addio. A seguito delle tantissime domande dei fan della coppia, l’ex tronista ha deciso di affidare ad Instagram i particolari della separazione. Angelucci ha raccontato che a causare la rottura è stata una forte crisi, che come spesso accade in tante coppie, è arrivata dopo anni di relazione.

Nessun tradimento quindi da parte di Alessandra come insinuato dalla ex Karina Cascella. Alessandra ha deciso di non parlare della rottura e non ha voluto rilasciare ulteriori informazioni sul perché dopo tanti anni di amore la relazione sia finita. La ex coppia ha passato il Natale separata e sembra che anche se la storia è finita in modo meno traumatico di quanto si pensasse non ci sia la possibilità di un ritorno di fiamma. Resta da capire perché Karina Cascella abbia definito la compagna dell’ex una “grande delusione”.

Le due influencer, negli anni, avevano instaurato un forte rapporto di amicizia ed erano state fotografate spesso insieme in momenti di complicità come una perfetta famiglia allargata. Qualcosa però è accaduto e anche Karina ha deciso di chiudere tutti i rapporti co la Galocchio, non ci resta che attendere e sperare che Karina sveli i motivi del rancore verso la ex amica.