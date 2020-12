Gianni Sperti, morto il padre. Il triste annuncio su Instagram

Gianni Sperti tramite un annuncio su Instagram fa sapere ai followers che il suo amato padre è morto. Ecco che cosa ha scritto nel post di addio.

Un post sobrio e tinto di nero, quello che Gianni Sperti ha scelto di pubblicare per annunciare a tutti che nel pomeriggio di domenica 27 dicembre è morto il suo anziano papà.

È un momento decisamente delicato per Gianni Sperti. L’irriverente opinionista del programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne”, infatti, nella giornata di domenica 27 dicembre ha perso il suo amato papà, le cui cause della morte non sono ancora state dichiarate. Un duro colpo per Gianni, il quale non ha mai nascosto il suo forte attaccamento alla famiglia, che arriva proprio a ridosso delle feste durante quelle giornate in cui si può godere a pieno della compagnia dei propri familiari.

Moltissimi gli amici famosi (e non) che sui social si sono fatti sentire scrivendo all’ex ballerino molti commenti di vicinanza e di condoglianze.

L’annuncio su Instagram

Ad annunciare il grave lutto ai followers è lo stesso Sperti. L’opinionista ha deciso di farlo in un modo molto sobrio, tramite un post condiviso sul proprio profilo personale di Instagram. Nessuna fotografia insieme al padre, nessuna lunga lettera struggente. Semplicemente due parole su sfondo nero a tinta unita: “Ciao papà…“.

Poche parole che però fanno trasparire tutto il suo dolore e la sua voglia di rinchiudersi nell’affetto dei propri cari piuttosto che parlare di questa grave perdita sotto i riflettori, mantenendo la massima riservatezza riguardo i motivi che hanno provocato il decesso del padre.

L’amore per la famiglia

Gianni Sperti non ha mai fatto mistero di tutto l’affetto che ha sempre provato nei confronti della sua famiglia intera. È di qualche qualche mese fa – precisamente di giugno dell’estate appena passata – la bella fotografia che aveva condiviso su Instagram, nella quale il ballerino e il padre erano stati immortalati in un emozionante abbraccio, appena riuniti dopo il lungo periodo di lontananza per il lockdown. “Finalmente, dopo sette lunghi mesi, ho potuto riabbracciare il mio papà“, aveva scritto in didascalia.

Di recente l’opinionista aveva raccontato, sempre sui social, alcuni dettagli sulla sua infanzia passata aiutando il padre a lavorare la terra: “Ho trascorso la mia infanzia e la mia adolescenza tra i campi, coltivando la terra insieme a mio padre. Poi la vita mi ha portato via, nella grande città, tra cemento e asfalto“, aveva detto, aggiungendo di come ultimamente però stia di nuovo sentendo il richiamo della natura.

I messaggi di condoglianze

Tantissimi ed immediati sono stati i commenti dei colleghi e vip che hanno voluto esprimere la propria vicinanza a Gianni, trasformando la sezione ‘commenti’ sotto al post in una vera e propria cascata di cuoricini e parole di affetto. Tra i tanti, spuntano quelli di Gemma Galgani, di Alessandro Calabrese e di Pietro Tartaglione.

Dopo l’addio al padre, Gianni ha preferito ritirarsi dai social per poter così affrontare il lutto in riservatezza insieme a tutto il resto della sua famiglia.