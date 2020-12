Gorgia Palmas ha scoperto di essere positiva al Covid 19 poche ore dopo il compagno Filippo Magnini. La coppia sta trascorrendo la convalescenza nella casa di Milano e racconta di non avere sintomi gravi.

Brutte notizie per la coppia formata da Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Il nuotatore pochi giorni fa aveva confidato ai suoi followers di essere positivo al Covid 19, e a poche ore di distanza anche la compagna Giorgia Palmas ha ricevuto l’esito positivo del tampone. A renderlo pubblico è stata la stessa Giorgia che ha affidato ad Instagram la notizia. Sul suo profilo ufficiale la bella showgirl ha pubblicato un lungo post nel quale conferma la sua positività al virus e rassicura i follower sulle sue condizioni di salute. La Palmas racconta che fortunatamente non ha sintomi gravi e procede con la convalescenza nella sua casa di Milano assieme al compagno Filippo Magnini. Non è stato un Natale semplice ma l’ex velina è felice perchè entrambe le sue bambine sono risultate negative al test. La più grande Sofia stà trascorrendo le vacanze natalizie con il padre Davide Bombardini, mentre l’ultima nata Mia è in casa con lei ma non ha contratto il virus.

La coppia aveva già dovuto annullare il matrimonio previsto la scorsa estate a causa della pandemia e ora anche il periodo delle feste è stato modificato non permettendogli di passare le feste serenamente. Giorgia Palmas racconta ai suoi fan che il momento che lei e Filippo stanno passando, come molte altre persone, è un momento difficile ma vogliono essere positivi e sono sicuri che tutto si risolverà per il meglio. Insieme e con il loro amore sono sicuri di riuscire a sconfiggere il virus e lasciarsi presto alle spalle anche questa disavventura.

La coppia si è appena trasferita in una nuova casa più grande nel centro di Milano e sta passando la convalescenza insieme prendendosi cura anche della loro bimba nata solo alcuni mesi fa. La preoccupazione maggiore era per lei ma per ora la neonata non mostra nessun sintomo. Ci auguriamo che possano rimettersi presto e tornare a programmare presto il giorno più bello della loro vita.