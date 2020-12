Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la bella Dayane, lasciando senza parole, Rosalinda, e per quale motivo ha bisogno di stimoli.

La loro è una bellissima storia di amicizia, tutta la femminile, nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip, stiamo parlando ovviamente, di Dayane e Rosalinda.

Vediamo insieme che cosa sta succedendo tra le due amiche.

GF Vip: Dayane diretta con Rosalinda “Basta, ho bisogno di stimoli”

Tutto è nato con una simpatia, tramutata poi in una bellissima amicizia, che sta facendo sognare milioni di telespettatori, stiamo parlando di Dayane e Rosalinda.

LEGGI ANCHE —-> MICHELLE HUNZIKER LA FOTO SHCOK: “LA SERATA DI IERI SERA MI HA SCONVOLTA”

Ma sembra che tra le due donne, in questo momento, una delle due voglia interrompere tutto, anche perché, chi segue sempre in grande fratello lo sò, sono giorni che non si parlano.

La bella Rosalinda, ha cercato di fare un primo passo di riavvicinamento, ma Dayane ha risposto con le seguenti parole:

“Prendiamoci del tempo, tu conosci altre persone ed io pure, voglio che tu sei felice ma io ho bisogno di altri stimoli…voglio andare avanti per conto mio”

LEGGI ANCHE —-> LUCA LAURENTI: PAOLO BONOLIS FINALMENTE RIVELA DOV’è E COME STA

Il motivo, è che Dayane non accetta di buon cuore, la vicinanza di Rosalinda con altri inquilini della casa, con la quale ha avuto delle forti discussioni nel passato.

Rosalinda è stata sconvolta per la freddezza con la quale Dayane le ha rivolto queste parole, ed ha cercato di spiegarle cosa prova per lei.

“Sto male perché a volte sei molto dura con me. Mi sento giudicata quando prendo una direzione diversa dalla tua…Io sto male perché ci siamo allontanate, non per altro”

Il tutto è nato per una nomination si Sonia Lorenzini, dove Dayane ipotizza che Rosalinda lo ha fatto solamente per gelosia.

Ma per la bella modella brasiliana la giustificazione non è bastata ed ha terminato dicendo che se viene ferita da qualcuno lei trova il modo di eliminarlo.

Forse è arrivata la parole fine in questa bellissima amicizia tutta al femminile che era nata sotto il tetto del Grande Fratello Vip? E voi cosa ne pensate di quanto accaduto?