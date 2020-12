Vediamo insieme che cosa ha dichiarato il super amico di Luca Laurenti, ovvero Paolo Bonolis, facnedo preoccupare i suoi fan.

Loro sono una coppia del mondo della televisione, davvero molto amata, ovvero, Luca Laurenti e Paolo Bonolis.

Ma da un po’ di tempo, non si sente parlare di Luca, vediamo insieme che cosa ha dichiarato il suo amico, facendo preoccupare molti fan.

Luca Laurenti: Paolo Bonolis finalmente rivela dov’è e come stà

Una delle coppie del mondo della televisione maggiormente amate è quella formata da Luca Laurenti e Paolo Bonolis.

LEGGI ANCHE —> ALBERTO MATANO IN LACRIME ALLA VITA IN DIRETTA: “HO PERSO MIA MADRE PER IL COVID”

La coppia lavora insieme, ormai, da moltissimi anni e sono perfettamente affiatati l’uno con l’altro perché sono davvero ottimi amici nella vita di tutti i giorni.

Al momento non possiamo vederli in televisione, perché non sono impegnati in nessun progetto televisivo.

Paolo Bonolis, possiamo vederlo, molto spesso tramite il profilo social della moglie, ovvero Sonia Bruganelli, ma per quanto riguarda Luca Laurenti, che fine ha fatto?

LEGGI ANCHE —-> ANNA TATANGELO A NATALE STUPISCE E BACIA IL SUO “UOMO” SUL DIVANO

E’ stato proprio Paolo, ha dichiarare che cosa sta succedendo al suo migliore amico, qualche mese fa.

Le parole utilizzate sono state le seguenti:

“Devo dare una risposta a tutti quelli che continuano a chiedermi di Laurenti. Luca è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come ‘Il solitario di Rio Grande’. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Probabilmente non sa neanche che c’è il coronavirus”

Paolo, ha poi continuato dichiarando che Luca non ha nessun profilo social, e tutti quelli che si vedono a suo nome non sono veri.

Recentemente, sono stati comunicati i nuovi palinsesti della televisione per il prossimo anno, e sembra che il programma Avanti un altro, non partirà a Gennaio come era stato dichiarato, ma forze a metà del mese di Marzo.

E voi cosa ne pensate di Luca Laurenti che vive completamente isolato e che forse non è nemmeno a conoscenza del Covid?