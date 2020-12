La bellissima cantante originaria di Sora, Anna Tatangelo ha pubblicato una storia su Instagram mentre bacia il suo uomo sul divano.

Che sia una brava cantante è assolutamente indiscusso, ma è anche una bellissima donna e mamma, stiamo parlando di Anna Tatangelo.

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato nelle storie di Instagram, che ha lasciato tutti senza parole.

Anna Tatangelo a Natale stupisce e bacia il suo “uomo” sul divano

Lei è una bellissima e molto sensuale cantante italiana, stiamo parlando di Anna Tatangelo, che come sappiamo da poco è tornata nuovamente single, dopo la fine della sua relazione con Gigi D’Alessio.

La loro relazione si è interrotta dopo un secondo tentativo di stare insieme, forse anche per il bene del loro piccolo Andrea, che inizia a diventare un ometto, e quest’anno ha anche fatto la prima comunione.

Come sappiamo, dopo la fine della sua relazione con Gigi, Anna ha deciso di dare una svolta sensuale al suo look e di cambiare anche colore di capelli.

Per quanto riguarda la sua vita lavorativa, ha pubblicato una canzone, un grandissimo successo ovvero Guapo, che ha registrato un elevatissimo numero di visualizzazioni su Youtube.

Nelle ultime settimane, poi è stata protagonista come giudice del programma All Together Now, condotto da Michelle Hunziker, insieme al altri famosi giudici, ovvero Francesco Renga, J-Ax e Rita Povone.

Ma torniamo alla fotografia o meglio alle stories, che ha pubblicato in queste ultime ore Anna sul suo profilo social di Instagram.

La possiamo vedere in casa, con il suo “uomo” sul divano mentre lei le da un dolce bacio sulla fronte, stiamo parlando ovviamente di Andrea.

Il tutto avviene mentre guardano in televisione il film natalizio il Grinch, come da tradizione natalizia.

L’amore di una mamma verso il proprio figlio è davvero grandissimo, e per Anna, Andrea sarà sempre il suo uomo.

E voi come state trascorrendo questa vigilia, in un momento davvero così particolare per tutti noi?