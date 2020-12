Vediamo insieme che cosa ha dichiarato, il riservato Flavio Insinna, su un suo amore che nessuno si aspettava.

Lui è un grandissimo presentatore della televisione, ma è allo stesso tempo una persona molta riservata sulla sua vita privata, stiamo parlando di Flavio Insinna.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato lasciando tutti senza parole.

Flavio Insinna confessa il suo amore “particolare” che nessuno si aspettava!

E’ uno dei conduttori che negli ultimi anni ha fatto maggiormente breccia nel cuore del pubblico che lo segue da casa, anche grazie al super amato programma l’Eredità.

Stiamo parlando ovviamente di Flavio Insinna, che in passato ha fatto anche l’attore, sempre con ottimi successi.

E’ stato infatti il maresciallo Anceschi nella serie Don Matteo, o in altre fiction sempre della Rai.

Ma torniamo ad una sua recentissima dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole, in particolar modo per via di una confessione su un suo amore particolare.

Ha infatti dedicato delle bellissime parole alla città di Gubbio, e le sue parole sono state le seguenti:

“Gubbio per me è stata importantissima, e non solo dal punto di vista lavorativo. Li ho lasciato tantissimi amici e appena finiscono le restrizioni ci tornerò. Per me Gubbio è come Itaca per Ulisse, è casa“

Flavio ha vissuto a Gubbio, nel periodo in cui hanno registrato la serie Don Matteo, e sicuramente si è trovato benissimo in quei luoghi davvero magici e cari a molte persone.

Il suo breve video, dove dichiarava questo amore particolare per la città è stato pubblicato dove veniva indicato che a Gubbio è stato fatto l’albero di Natala più grande del mondo.

E voi cosa ne pensate della particolare dichiarazione fatta da Flavio Insinna? Avete anche voi una città che vi ha catturato il cuore, anche se magari non è quella natale?