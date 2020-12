Marika Fruscio, gli auguri bollenti di buona vigilia: “Spettacolo mai visto”

Marika Fruscio ha postato una foto su Instagram che ha mostrato le sue curve bollenti. Follower scatenati per una “Babba Natale” da impazzire

Una foto su Instagram ha esaltato i follower che si sono scatenati in commenti di vario tipo sotto il post che l’opinionista televisiva ha postato. Un successo clamoroso per lei gli auguri di buona vigilia in queste anomale festività natalizie. In zona rossa tutta Italia, si festeggerà tra pochi familiari soprattutto con abbracci virtuali messi a disposizione dal web. Instagram il palcoscenico preferito da tutti i personaggi pubblici che in queste ore si stanno alternando tra alberi di Natale ed auguri speciali. Cosa che ha voluto fare anche la lombarda tifosa del Napoli, che è diventata famosa grazie alle sue scollature nelle varie trasmissioni sportive. Tra reti locali milanesi e napoletane nel corso degli anni è riuscita a costruirsi un personaggio che non passa inosservato nelle varie trasmissioni calcistiche. Uno spettacolo per il pubblico che la segue non solo in televisione ma anche sui social, con post che spesso non lasciano spazio all’immaginazione. Cosa che è accaduta anche per l’ultima sua foto in occasione degli auguri di buon Natale.

Marika Fruscio è attivissima sui social, in particolar modo su Instagram fa spesso impazzire i suoi ammiratori che la trovano irresistibile. Non è la prima volta infatti che l’opinionista sportiva riesce a catturare l’attenzione a suon di post bollenti che mettono in evidenza le sue curve. Sia nelle apparizioni negli studi televisivi che in quelle della sua vita privata la bellezza lombarda riesce a far perdere la testa ai follower. Fisico prorompente e curve abbondanti fanno spesso il giro del web, che siano foto o video fa poca differenza. Infatti il seguito su Instagram conferma un successo che non è solo televisivo. Nel post di auguri di buona vigilia è stata ancora una volta definita bellezza mozzafiato, con le sue curve che hanno catturato l’attenzione generale. Tantissimi i commenti per lei che come detto è da considerarsi personaggio pubblico a tutti gli effetti. Post che anche stavolta abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi, con le immagini che non hanno bisogno di essere descritte. “Una Babba Natale speciale” hanno commentato i follower.