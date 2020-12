Wanda Nara indossa un pigiama per uscire, fan scioccati, ma il look notturno ha una cifra stellare, scopriamo quanto cosa l’outfit della bella modella Argentina

Wanda Nara non ha mai nascosto il suo interesse per gli abiti griffati, ha sempre sfoggiato capi di lusso facendo invidiare tutti i suoi followers, anche durante le vacanze estive ha spiazzato tutti mostrando il suo guardaroba da 100.000 mila euro, ma questa volta ha letteralmente scioccato i suoi fan uscendo di casa in pigiama. La modella argentina, in giro per le strade di Buenos Aires, ha indossando un abito di seta che sembrerebbe essere un pigiama, ma a colpire ancora di più gli utenti sui social è stato il prezzo dell’outfit notturno, la cifra è da capogiro, ecco quanto cosa.

Leggi anche->Morte Maradona, l’autopsia: lunga agonia e nessuna traccia di alcol e droga

Wanda Nara per le strade in pigiama, cifra stellare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara ha preso il primo volto per tornare in Argentina e trascorrere le vacanze natalizie insieme alla sua famiglia, la modella ha sempre sfoggiato sui suoi social gli outfit pazzeschi e costosissimi, ovviamente appena è atterrata in Argentina ha fatto diversi scatti fotografici per le vie della capitale, mostrandosi decisamente più felice rispetto a quando era Italia, probabilmente la vicinanza della sua famiglia l’ha rasserenata e anche il fatto di essere nel suo paese d’origini sicuramente l’ha resa più felice.

Ma nelle ultime ore la bella Argentina ha fatto impazzire i suoi followers mostrando un look stravagante, Wanda ha indossa un completo con giacca e pantaloni di seta che sembra essere un vero e proprio pigiama firmato Louis Vuitton, l’abito è decorato con la stampa Catogram, gli iconici gattini del brand che personalizzano i vari capi, il prezzo dell’intero outfit è di 2700 €, la moglie di Icardi non ha rinunciato ad abbinare il tutto con una borsa griffata Dior dal valore di 900€.

I fan vedendo il post su Instagram si sono complimentati con lei per il suo coraggio, nessuno oserebbe ad andare i giro per le strade in pigiama, solo l’iconica Wanda Nara poteva stupire i suoi fan in questo modo.

Leggi anche->Alessia Marcuzzi scherza con i follower: “Te ne accorgi quando non riesci a farlo”

Ora non ci resta che aspettare altri scatti sui social, per vedere i suoi look natalizi, scopriremo se ci stupirà ancora con altri bellissimi e particolari vestiti lussuosi.