Il direttore di Rai Uno Stefano Coletta ha raccontato al Corriere della Sera, il vero motivo dell’esclusione di Lorella Cuccarini dal timone di La vita in Diretta e i risultati della nuova conduzione in solitaria di Alberto Matano.

Continuano i pettegolezzi sull’abbandono forzato di Lorella Cuccarini dal programma pomeridiano di Raiuno, La Vita in Diretta. La showgirl non è stata riconfermata come conduttrice del programma a differenza dell’ex collega Alberto Matano. Il presentatore è rimasto da solo al timone della trasmissione e guardando i risultati dello share sembrerebbe essere stata una scelta azzeccata. La Vita in Diretta quest’anno, anche grazie alle performance del presentatore, fa spesso il 17/18% di share, più 1,6% rispetto all’autunno scorso. Ogni puntata andata in onda registra più di due milioni e mezzo di telespettatori, riuscendo a battere spesso e volentieri il programma di Barbara d’Urso, in onda sulle reti Mediaset e campione di share da tantissimi anni. Risultati importanti che però non mettono a tacere le voci sul presunto esonero forzato della Cuccarini a seguito di alcune posizioni politiche.

Stefano Coletta, direttore di Raiuno ha voluto intervenire e mettere chiarezza sull’accaduto una volta per tutte. In un’intervista al Corriere della Sera, Coletta ha affermato che nonostante le voci insistenti, Lorella Cuccarini non è stata riconfermata alla conduzione del programma, per ragioni lontanissime da quelle politiche. Anzi il direttore afferma di essere in buonissimi rapporti con la conduttrice ma di aver deciso di dare un cambio di rotta al programma, introducendo una condizione singola decisamente più contemporanea. Ed effettivamente il grande successo di pubblico ha dato ragione al nuovo format condotto in solitaria.

Lorella Cuccarini inoltre non è restata senza lavoro ed oggi è una delle insegnanti di danza più amate, all’interno del talent targato Mediaset, Amici. Un ruolo perfetto per la bionda conduttrice che può mettere la sua lunga esperienza da ballerina, al servizio dei giovanissimi nuovi talenti del mondo della danza.