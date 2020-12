Primo scatto insieme per Giulia De Lellis e Carlo Beretta. Dopo le presentazioni ufficiali in famiglia l’influencer sta passando le vacanze di Natale insieme ai parenti del fidanzato tra cene, regali e tanta complicità

Erano in molti a chiedersi se la novella coppia formata da Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta sarebbe arrivata a mangiare il panettone insieme. Molti pensavano che fosse solo una delle solite relazioni passeggere con le quali la De Lellis ha alternato la sua turbolenta storia d’amore con Andrea Damante. E invece, a sorpresa, la coppia non solo è arrivata a Natale ma ha anche deciso di festeggiarlo nella casa di famiglia di Gussalli Beretta, in compagnia di tutti i suoi parenti più stretti. Un passo importantissimo che sancisce l’entrata ufficiale in famiglia della bella influencer. A darne testimonianza oltre ai i due diretti interessanti, niente di meno della mamma di Carlo, Umberto Gnutti Beretta. La futura suocera di Giulia ha pubblicato sul suo profilo Instagram decine di foto della festa di Natalino con tutta la famiglia riunita. E in molte immagini compare anche l’influencer romana, ormai parte integrante della famiglia Gussalli Beretta. L’allegra famiglia ha passato una bellissima serata in mezzo a tanti regali e gustando una lussuosissima cena a basa di caviale. Giulia appare sempre sorridente vicino a Carlo e sembra che stia vivendo un bellissimo momento di vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FANPAGE UFFICIALE 💘 (@giuliadelellisofficialfanclub)

La storia con Andrea Damante sembra definitivamente archiviata e soprattutto lontanissima dai pensieri di Giulia che ora pare avere occhi solo per il nuovo fidanzato. Probabilmente nei prossimi giorni Giulia si sposterà a Pomezia, dove vive tutta la sua famiglia. L’influencer è legatissima a tutti i suoi parenti e ne parla spesso all’interno dei suoi canali social e siamo sicuri vorrà condividere anche con loro i festeggiamenti. Non è certo se ad accompagnarla anche questa volta ci sarà Carlo.

Non ci resta che attendere e rimanere sintonizzati sul suo profilo Instagram per scoprire se la novella coppia avrà deciso di condividere anche il giorno di Natale. Stay Tuned!