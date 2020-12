Vediamo insieme che cosa ha fatto Alessandra Celentano che ha stupito tutti all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Lei è una delle maestre più severe all’interno della scuola, Amici 20, stiamo parlando ovviamente di Alessandra Celentano.

Vediamo insieme che cosa ha fatto, nei confronti di un allievo, che non era mai successo prima.

Amici 20: Alessandra Celentano il gesto mai fatto prima nella scuola stupisce tutti

Questa nuova edizione del programma, è la ventesima, e si svolge in un momento storico davvero molto particolare con molte restrizioni.

Ogni professore, a differenza degli anni precedenti, può scegliere la sua squadra, e può cambiare qualsiasi allievo in ogni momento, se non è soddisfatto del suo impegno.

Per il momento, però, l’unica maestra che non ha ancora scelto nessun allievo che si è presentato alle selezioni è proprio lei, Alessandra Celentano.

Ma, la scorsa settimana ha deciso di dare una minima possibilità a Tommaso, un ragazzo che prima era un pattinatore professionista, ma pochi hanno fa ha deciso di cambiare e gettarsi nel mondo della danza.

Secondo la Celentano, il ragazzo ha una buona base, ma nell’ultima puntata non si è esibito al meglio, tanto che gli ha dato un bel 4, ma poi gli ha consegnato la maglietta per entrare nella scuola di Amici.

Successivamente, il ragazzo era molto dispiaciuto per il voto, e Maria De Filippi, ha fatto recapitare a Tommaso una lettera scritta da Alessandra, cosa che non era mai successo, ed ha lasciato tutti stupiti.

Nella lettera, c’era scritto che non ha ballato bene, e che non è facile lavorare con lei, ma ha delle buone possibilità, per questo motivo se lavorerà con lei tutti i giorni, il resto dipenderà solamente da lui.

Le sue ore lavorative sono notevolmente aumentate, ed in più gli ha fatto avere moltissimi libri da leggere obbligatoriamente sulla danza.

Un periodo che sarà davvero impegnativo, ma se la Maestra Celentano, ha anche deciso di mandare una lettera a Tommaso, cosa mai successa, sicuramente vede delle ottime possibilità in lui.

E voi cosa ne pensate di questo ragazzo che ha deciso di abbandonare il pattinaggio e buttarsi nella danza?