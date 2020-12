Cerchiamo di capire insieme, cosa c’è di vero sulle voci che circolano sul Web, che indicano Maria De Filippi è stata cacciata da Mediaset.

Lei è uno dei volti maggiormente amati ed apprezzati della televisione italiana, ed è un personaggio storico di Mediaset, stiamo parlando di Maria De Filippi.

Vediamo meglio insieme le voci che stanno circolando sul web, che mettono in agitazione tutti i suoi numerosissimi fan.

Maria De Filippi: “E’ stata cacciata da Mediaset” le voci del web e cosa c’è di vero

Il prossimo anno, o meglio tra qualche giorno, dato che il 2021 è davvero alle porte, terminerà il contratto della regina di Mediaset, ovvero Maria De Filippi terminerà.

In queste ultime ore, continuano a girare delle voci, davvero particolari, che hanno messo in agitazione moltissimi suoi fan.

Per il momento, sembra che non ci sia ancora un accordo tra le parti, e se non fosse rinnovato il contratto, per moltissimi ammiratori, sarebbe davvero una grande perdita, perché i suoi programmi sono sempre molto amati e super seguiti.

Il suo ultimo contratto era stato rinnovato per 5 anni, che scadranno proprio a beve, nel 2021, come detto prima.

Il web, quindi si sta agitando, ma potrebbe esserci anche un’altra ipotesi, ovvero che il contratto è stato rinnovato, ma ancora non comunicato ufficialmente, oppure che il rinnova avvenga in automatico.

In molti, invece, credono che Maria abbia accettato la proposta che le ha fatto più volte Sky di andare da loro ed abbandonare quindi Mediaset per sempre.

Anche perché, risulterebbe molto strano, vedere dei programmi storici, come Uomini e Donne, condotti da qualcun’altro che non sia Maria De Filippi.

E voi cosa ne pensate di queste voci che circolano su Queen Mary, del suo possibile abbandono a Mediaset? Quale ipotesi credete sia veritiera?