Rita Rusic, gli auguri di Natale ed un dettaglio bollente: fan senza parole

Rita Rusic ha postato un video di buon Natale su Instagram mettendo in evidenza le sue curve che hanno lasciato i follower senza parole

Gli auguri di Natale alla sua maniera, mai banali e carichi di sensualità. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori sa sempre come fare per stupire e lasciare i follower senza parole. Lo ha fatto spesso in questi mesi, avendo dalla sua parte un fisico perfetto che fa invidia a molte donne anche più giovani di lei. A 60 anni la bellezza di origini croate riesce a far parlare di sé dai social, con tanti post che mettono in risalto la sua forte sensualità e delle curve bollenti che fanno perdere la testa ai tanti fan che non si perdono nessuna uscita della produttrice cinematografica. In una recente intervista a Verissimo, da Silvia Toffanin, ha confessato le sue difficoltà nel rapporto con l’ex marito. Ribadendo di aver voltato pagina e di non pensare più alle sue difficoltà che si è messa alle spalle.

Rita Rusic ha voluto fare gli auguri di buon Natale a tutti i suoi follower. Lo ha fatto come detto come solo lei riesce, ossia con un breve video carico di sensualità. E che ha messo in risalto le sue doti fisiche che non sono per nulla passate inosservate. Seduta su una terrazza on tacchi a spillo e vestitino cortissimo, ha mostrato le sue curve e la sua bellezza, con il gioco del vedo non vedo che ha fatto impazzire i suoi fan. Che anche questa volta non hanno resistito alla tentazione di lasciare un like o un commento al video che ha riscosso un grandissimo successo. E che ha ottenuto tantissimi complimenti da parte dei follower che anche in questa occasione hanno voluto esprimere tutti i complimenti possibili verso una donna che anche con il passare degli anni riscuote ampi consensi anche sul web. Video che abbiamo postato sotto lasciando a voi i commenti.