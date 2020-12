Elisa Isoardi, la decisione che nessuno si aspetta: “Ho voglia di farlo ancora”

Elisa Isoardi ha lasciato i follower di Instagram senza parole: la conduttrice ha preso una decisione che nessuno si sarebbe aspettato

La conduttrice è stata molto attiva in questi giorni su Instagram, con una serie di post che hanno descritto anche il suo stato d’animo in questo difficile periodo natalizio. Al momento per lei non c’è nessun rinnovo contrattuale in Rai dopo l’esperienza con Ballando con le Stelle, il programma di successo di Milly Carlucci premiato con un boom di ascolti. In attesa di nuovi impegni lavorativi, la conduttrice si sta lasciando andare alle sue passioni, con tanti post su Instagram che raccontano anche particolari importanti della sua vita privata. L’esperienza con il maestro Raimondo Todaro a Ballando è rimasta nel suo cuore. Al di la di quello che non è accaduto con Todaro e che invece si pensava potesse accadere, l’ex compagna di Matteo Salvini ha voluto dare una comunicazione importante sulla sua vita personale. Lo ha fatto come al solito con un post su Instagram per tenere aggiornati i suoi follower che la seguono ormai con tantissimo affetto. Facendola apparire come una vera e propria influencer grazie al seguito che riesce a raccogliere. Numeri da record per lei con i suoi post che riescono ad ottenere spesso piogge di like e commenti, anche perché oggettivamente parliamo di una bellissima donna che fa impazzire anche tantissimi suoi fan non solo sul web.

Elisa Isoardi ha voluto fare una importante confessione sulla sua vita privata. In attesa di risvolti lavorativi per lei importanti, l’ex conduttrice della La Prova del cuoco ha informato i suoi follower di Instagram su una volontà che ha maturato all’indomani della partecipazione a Ballando con le Stelle. In questi giorni l’ex di Salvini è stata molto attiva sui social, con tante storie o post ha aggiornato i suoi follower su come avrebbe trascorso le festività natalizie. Ma soprattutto ha mostrato l’arrivo della sua mamma a Roma. La signora Irma dopo mesi ha potuto riabbracciare sua figlia a causa delle restrizioni per l’emergenza Coronavirus, e adesso potrà trascorrere dei giorni insieme alla figlia. Anche perché un piccolo infortunio l’ha costretta al gesso e ad un periodo di riposo di qualche settimana. “Poco male, vuol dire che staremo un po’ di tempo in più insieme” il commento della conduttrice che ha aggiornato anche sull’infortunio della mamma. Ma come detto, la conduttrice nelle scorse ore ha voluto aggiornare i suoi follower per un desiderio che vuole esaudire. Una voglia da portare avanti ed arrivata dopo la partecipazione a Ballando: “L’esperienza di @ballandoconlestelle è stata talmente utile ed importante per me che ho deciso di continuare a prendere lezioni di #ballo. Questa foto per augurare buon Natale a tutti voi in salute, gioia ed armonia”. Una passione, quella del ballo, che quindi porterà avanti ancora con passione e determinazione.