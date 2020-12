Affari Tuoi, i super ospiti nella prima puntata nel programma di Carlo Conti

Affari tuoi: oggi parte la prima puntata del programma di Carlo Conti, con tantissime sorprese per il pubblico e delle novità assolute

Arrivato il giorno del debutto per la nuova edizione del ‘gioco dei pacchi’ che sarà condotto da Carlo Conti. Il conduttore toscano si è ripreso alla grande dopo il contagio da Coronavirus che lo ha costretto persino al ricovero in ospedale a seguito di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Giorni di ansie ad apprensioni per i suoi familiari ed i fan che hanno appreso con sollievo la notizia delle sue dimissioni e del superamento della malattia. Già alla conduzione della finale di Tale e quale show, Conti si è rimesso subito a lavoro dopo la sua pausa forzata causata dal contagio. E da stasera comincia la sua avventura con la nuova versione dei gioco dei pacchi che ha visto come suoi predecessori illustri Paolo Bonolis (memorabile il suo “scavicchi ma non apra”) e Flavio Insinna.

Affari Tuoi riparte con una formula diversa rispetto a quella del passato. L’appuntamento non è giornaliero ma settimanale ed il giorno della messa in onda è quello del sabato sera. Ai pacchi ci saranno dei personaggi famosi della televisione e dello spettacolo in generale, che potranno allietare le serate anche con performance personali. I concorrenti non saranno più giocatori singoli ma coppie di sposi, che potranno vincere premi per il loro futuro matrimonio. Ecco le presenze per la puntata di stasera, quella del debutto della nuova trasmissione. Ad accompagnare ogni sabato sera Carlo Conti ci saranno Nino Frassica ed Ubaldo Pantani. Stasera ai pacchi ci saranno Enrico Brignano, Diletta Leotta, Dado, Sergio Frisca, Gigio & Ross, Tosca D’Aquino, Flora Canto e Paola Barale. Un parterre di tutto rispetto che promette spettacolo. Non resta che guardare questo programma che nelle prossime puntate si troverà a sfidare Maria De Filippi con il suo C’é posta per te.