Vediamo insieme che cosa è successo nella puntata della Vita n Diretta e per quale motivo Alberto Matano è scoppiato in lacrime.

Il programma che presenta con grande professionalità è La vita in diretta, e lui ovviamente è Alberto Matano.

Ma nella puntata che è andata in diretta ieri, è successo qualcosa che ha lasciato tutti senza parole.

Alberto Matano in lacrime alla Vita in Diretta: “Ho perso mia madre per il Covid”

Il bravissimo professionista Alberto Matano, nella puntata di ieri non è riuscito a trattenere le lacrime, per via di una storia raccontata da Eleonora, una giovane che ha perso la mamma a causa del Covid.

Il messaggio che ha voluto lanciare la ragazza è verso chi non crede, ancora, che in Covid non esiste, ed ha fatto anche un appello a farsi vaccinare.

Alberto Matano, ovviamente, non ha potuto non commuoversi fino alle lacrime, ed ha ringraziato anche la ragazza per il suo messaggio.

Ha continuato dicendo, che molti, a causa proprio dell’emergenza in corso, non potranno abbracciare i propri cari in questo momento particolare dell’anno, ma è per il bene di tutti noi.

Alberto Matano ha poi aggiunti che bisogna stare vicino a tutte quelle persone che per natale avranno un posto vuoto accanto a loro, e gli ha inviato gli auguri di Buon Natale, per quanto possibile, ovviamente.

Una puntata davvero molto forte, e la storia di questa giovane ragazza sicuramente sarà arrivata la cuore di moltissime persone.

Il programma condotto da Alberto Matano, si ferma per questi giorni di festa e tornerà in diretta lunedì.

Anche voi, come Alberto Matano vi siete commossi ad ascoltare la storia di questa ragazza? Come passerete questo particolare Natale che è ormai alle porte?