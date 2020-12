Karina Cascella, la confessione che commuove i follower: “Manca tantissimo”

Karina Cascella ha postato delle foto su Instagram in ricordo di una persona speciale della sua vita che le manca in questi giorni di festa

La showgirl ha postato tante foto in questa prima parte delle feste, momenti di riflessione per il momento che l’Italia sta vivendo. Ma anche di felicità per gli affetti della famiglia che si ha il modo di apprezzare in situazioni come quelle attuali. Tante le famiglie che stanno vivendo veri e propri drammi per la perdita di un familiare o per ricoveri ed ansie relative ad un contagio che anche nel nostro paese non smette di creare preoccupazioni. La bionda di origini campane sa bene cosa significa emergenza, vivendo in una delle più colpite soprattutto nella prima fase dalla pandemia. Bergamo ha pagato un prezzo altissimo in quanto a vittime e contagi, con il pensiero della showgirl che spesso è stato rivolto su quanto sta accadendo. In risalto nei post che ha pubblicato anche la sua bellezza e sensualità, che negli anni le ha consentito di conquistare un ruolo di personaggio pubblico anche sui social.

Karina Cascella ha pubblicato un post che ha commosso il web. Si tratta di una sorta di bilancio di fine anno e di riflessioni su quanto sta accadendo, con inevitabile confronto con il passato ed il ricordo delle persone che purtroppo sono scomparse. Soprattutto nei giorni di festa il pensiero va agli affetti, e lei è andata con il cuore alla sua mamma che da qualche anno non è più con lei e la sua famiglia. Il lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram si conclude con una frase che ha commosso tutti: “Non voglio dimenticare mai, neanche per un attimo, ciò che nostra madre ci ha insegnato nei pochi anni in cui abbiamo avuto la fortuna di viverla❤️. Manca così tanto in questi giorni..il cuore si stringe ancora di più❤️”. Un messaggio che ha fatto aprire il cuore a tantissimi follower che hanno mostrato sostegno alla showgirl che resta un personaggio molto amato dal pubblico. Post che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.