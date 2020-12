Avanti un altro: Sara Croce Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi infiammano il web

Avanti un Altro: le tre protagoniste della trasmissione di Paolo Bonolis sono irresistibili e catturano l’attenzione dei follower di IG

Un trio che ha fatto impazzire il web, quello composto da Sara Croce Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri, le tre protagoniste della trasmissione di Paolo Bonolis che comincerà nel 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma anche per il prolungamento del Grande Fratello Vip che in questa edizione andrà avanti fino a febbraio o forse addirittura fino ad inizio marzo. In attesa di una data definitiva per l’avvio del fortunato programma del conduttore romano, tre delle protagoniste si fanno apprezzare sul web con un post che ha infiammato i follower di Instagram. All’appello mancherebbe ancora un’altra bellezza. Parliamo di Maria Mazza che come le altre tre resta una delle bellezze apprezzatissime sia in televisione che sul web. In occasione delle festività natalizie, Sara Croce ha voluto pubblicare uno scatto che non è passato inosservato su Instagram.

Avanti un altro è un programma attesissimo dal pubblico. La trasmissione di Paolo Bonolis resta in attesa di una data ufficiale per poter far ritorno sullo schermo, con l’attesa degli spettatori che aumenta con il passare delle settimane. E’ stata Sara Croce a postare la foto che ha scatenato le fantasie dei follower di Instagram che si sono fiondate sullo scatto con like e commenti a pochi minuti dalla pubblicazione. Tutte e tre bellissime ed in splendida forma, con le loro curve bollenti hanno fatto sognare il pubblico del web, che si è scatenato con messaggi di complimenti per tutte e tre. “Vi viglio bene, mi mancate amori” ha scritto Claudia Ruggeri sotto il post pubblicato da Sara Croce. “Amori” con un cuore la risposta di Laura Cremaschi. Insomma, un bellissimo rapporto tra colleghe che sono apprezzatissime dal pubblico. Tante le approvazioni da parte dei follower che di volta in volta hanno espresso anche le loro preferenze. E voi, quale delle tre showgirl preferite più delle altre? Di seguito il post pubblicato su Instagram da Sara Croce.