GF Vip, Maria De Filippi sorprende in puntata Tommaso Zorzi: “È un onore”

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip Maria De Filippi ha fatto una sorpresa ad un emozionatissimo Tommaso Zorzi, che per lei farebbe anche “caffè e fotocopie“.

Nel corso della puntata di lunedì 28 dicembre del Grande Fratello Vip 5 l’incursione di un ospite tanto amato quanto inatteso ha scosso tutti i concorrenti all’interno della Casa, ma ad uno tra loro in particolare era diretto il suo intervento. È stato proprio il gieffino Tommaso a ricevere la bella sorpresa, che è stata decisamente gradita.

Tommaso Zorzi infatti non aveva mai fatto mistero della sua infinita stima nei confronti della regina dei talk e dei talent Maria De Filippi e, anzi, più volte aveva espresso la sua totale devozione nei confronti della donna, tanto che pur di lavorare per lei si sarebbe messo a fare “caffè e fotocopie“. Alfonso Signorini e gli autori del programma hanno così pensato bene di invitarla, sorprendendo il giovane Zorzi.

L’incontro tra Maria De Filippi e Tommaso Zorzi ha scaturito un dialogo tra i due molto profondo ma non sono mancati i momenti di divertimento. All’influencer infatti è stata posta una sfida: fotocopiare effettivamente una dedica per Maria. Ecco come è andata.

Maria De Filippi al Grande Fratello Vip 5

“A me appassionano le storie umane e quello che pian piano avete sviluppato. In questo periodo particolare poi si sono riusciti a vivere ancora di più i rapporti tra i concorrenti“, ha esordito Maria prima del suo incontro con Zorzi, spiegando come segue assiduamente il reality e facendo una piccola confessione ad Alfonso Signorini: “Ti dico la verità: le nomination è giusto che ci siano, è un gioco, ma non mi piacciono tanto“.

Subito dopo il volto di “Amici” svela un altro piccolo segreto, confermando la sua immancabile sincerità: “All’inizio Tommaso non mi piaceva tantissimo, recitava il ruolo di quello volutamente arrogante e sprezzante“. A questa affermazione però la conduttrice aggiunge come seguendo il Grande Fratello Vip abbia iniziato a conoscere meglio Tommaso e a guardarne altri aspetti.

Maria De Filippi: Zorzi ha iniziato a farmi tenerezza

Una cosa che la ha colpita in particolar modo sono i suoi occhi impauriti, che andavano “a destra e sinistra” mentre gli altri concorrenti parlavano alle telecamere. “Mi sembrava persino impaurito, così ho iniziato a guardarlo in modo diverso e vedere le sue reazioni mi faceva piacere. Ha iniziato così a farmi tenerezza, in un senso buono però“, spiega Maria.

Un accento in particolar modo la De Filippi lo pone sul modo che il giovane influencer ha di discutere con le altre persone, un modo che la conduttrice vede molto simile al suo. Entrambi infatti iniziano una discussione con qualcuno solo se nei confronti dell’interlocutore provano stima, altrimenti non inizierebbero nemmeno. “L’ho visto litigare e discutere con la sorella ma è uno di quelli che discute soprattutto per poi fare la pace“, ha detto al conduttore del GF Vip 5 Signorini.

L’incontro tra i due

“Maria io mi sento male“, dice istintivamente Tommaso alla vista della sua beniamina Maria De Filippi, intervenuta nel programma esclusivamente per parlare con lui. “Perché devi sentirti male?“, chiede lei divertita. E a questo Tommaso risponde con una divertente motivazione: “Perché è come se un motociclista incontrasse Valentino Rossi“.

La prova di Zorzi

È con la sua affermazione “per te farei le fotocopie” che Zorzi viene incastrato e deve così affrontare concretamente una prova con una vera e propria fotocopiatrice da ufficio: scrivere una dedica per Maria e poi fotocopiarla. E così viene fatto dal gieffino, che sul foglio scrive “Maria per te caffè e fotocopie“.

Dopo averglielo mostrato superando così la prova, tra i due nasce un dialogo profondo che affronta i punti deboli di Tommaso che però come la conduttrice di Uomini e Donne spiega sono anche i suoi punti di forza. “Sono convinta che c’è una parte del tuo carattere che tieni nascosta che è questa tua fragilità che spesso mascheri per paura che le persone capiscano i lati deboli e possano colpire. Sono convinta che questa fragilità è una bella cosa“. Delle belle parole quindi, quelle dirette a Tommaso Zorzi che è visibilmente emozionato e lui stesso lo fa notare mostrando le mani che tremano.

Leggi anche -> GF Vip: Dayane diretta con Rosalinda “Basta, ho bisogno di stimoli”

Leggi anche -> GF Vip, Stefano Bettarini polemica per le sue parole. Il web: “È omofobo”

“Sono senza parole, io tutto mi sarei aspettato tranne che te. Credimi. È un onore un orgoglio. Io posso uscire oggi e sarei contento“, spiega il gieffino. “No! Sono qui apposta per dirti che non devi uscire!“, risponde divertita Maria in conclusione al loro dialogo.